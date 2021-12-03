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В Германии озвучили три риска для "Северного потока-2" в декабре

03 декабря 2021, 17:30  •  221 • Политика
Фото: Jens Büttner / dpa / www.globallookpress.com
Конгресс США добивается от Байдена введения санкций, чего тот не хочет из-за сохранения трансатлантического партнерства
Немецкое издание Handelsblatt определило три риска, которые ожидают проект "Северный поток-2" в декабре 2021 года. Автор публикации считает, что уже в ближайшие недели станет понятно, есть ли будущее у нового балтийского многомиллиардного газопровода.
Во-первых, отмечает обозреватель Аннетт Майритц, в цугцванге оказался президент США Джо Байден, от которого в Конгрессе требуют ввести новые санкции против "СП-2", но у хозяина Белого дома есть договоренности с Берлином. Тем не менее, даже в рядах Демпартии есть много противников российского проекта.
В понедельник республиканцы заблокировали проект военного бюджета на грядущий финансовый год, поскольку требуют втиснуть в него очередные рестрикции. Если им это удастся, то Байден будет лишен возможности снять ограничения и, тем самым, защищать "трансатлантическое партнерство в той мере, в какой ему хотелось бы".
Во-вторых, Германия замерла в ожидании нового кабмина. Уходящее правительство в своем конфиденциальном письме уже предостерегло американских конгрессменов от введения санкций в адрес балтийской трубы, подчеркнув, что они подвергают опасности "трансатлантическое единство". Однако новый кабмин представляет собой "фактор неопределенности".
"Будущая "светофорная" коалиция расходится во мнениях по вопросу о "Северном потоке-2". В коалиционном договоре этот вопрос не упоминается, потому что стороны не смогли уладить свои разногласия", – говорится в статье.
Автор напоминает, что СвДП и "Зеленые" критически относятся к газопроводу.
Третьим риском называется военная напряженная обстановка. Сюда немецкая журналистка зачем-то всунула энергетический кризис, накрывший Европу, и мифическую концентрацию Вооруженных сил РФ у границы с Украиной. По ее словам, в Вашингтоне весьма серьезно воспринимают именно второй фактор. Американцы "опасаются, что Россия в январе вторгнется в соседнюю страну", следует из публикации.
"Любое обострение конфликта делает блокаду "Северного потока-2" более вероятной", – резюмирует Майритц.
Остается задаться вопросом: то есть Москва, по разумению западных стратегов и пропагандистов, так ратует за запуск балтийского газопровода, доказывая на каждом шагу, что это коммерческий проект, что пойдет на риск "вторжения" в Незалежную. Или это все-таки США нужно раздувать тему с "нападением" России, чтобы таки навязать европейцам свой американский СПГ по самое не хочу.
Ранее украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский выдвинул свою теорию, почему отложена сертификация оператора "СП-2". Он предположил, что процесс затягивается умышленно именно российской стороной, т.к. это выгодно "Газпрому".

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