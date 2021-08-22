В Германии оценили поведение Путина на встрече с Меркель

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Глава России был одновременно дружелюбным и непреклонным

Прошедшая встреча между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель стала "отрезвляющим прощальным визитом". Такого мнения придерживаются журналисты немецкого издания Der Spiegel.

Они отметили, что общение между лидерами прошло в дружелюбной манере. И хотя Путин выразил свои добрые намерения букетом роз, во время переговоров он не раз проявил непреклонность по большинству обсуждаемых тем.

В момент, когда на встрече был затронут инцидент с Алексеем Навальным – канцлер призвала российского президента прекратить преследование оппозиционера – Путин призвал ее уважать решение российского суда, отметив, что вердикт не имеет ничего общего с его политической деятельностью. Об этом лидер, как пишут в СМИ, заявил самоуверенно, широко расставив ноги за кафедрой.

Не отреагировал президент и на просьбу Меркель принять меры в отношении трех немецких организаций, признаных нежелательными в России.

"Путин еще раз дал понять, что не потерпит вмешательства или инструкций извне. Даже в случае с Беларусью, где правителя Александра Лукашенко преследуют, подвергают жестокому обращению и сажают в тюрьмы критиков", – указывается в статье.

Обсуждение ситуации на Донбассе тоже не дало особых плодов – канцлер ФРГ снова получила от президента России контраргумент на призыв возобновить переговоры по региону. Владимир Путин подчеркнул, что в первую очередь в происходящем виноват Киев, поэтому Меркель следует использовать свое влияние на Зеленского в течение последних недель, что она пробудет в должности.

При этом, пишут журналисты, Ангела Меркель ясно дала понять, что Германии с Россией следует поддерживать диалог, несмотря на глубокие разногласия.

"Каждый маленький прогресс может быть важен. Но доска, которую мы должны просверлить, очень и очень толстая", – подытожила она.