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В Германии оценили перспективы урегулирования кризиса на Украине
19 ноября 2019, 15:24 • 170 • Украина
Настал удобный момент для решающих шагов в урегулировании украинского кризиса. Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
globallookpress.com
По его словам, «за долгое время появилась наилучшая возможность сделать решающие шаги в разрешении кризиса».
«Поэтому вместе с президентом Зеленским и его правительством мы будем выяснять, какие препятствия должны быть устранены на этом пути и на какой прогресс можем рассчитывать», — сказал министр перед вылетом на Украину.
Как отметил Маас, вокруг урегулирования ситуации в Донбассе «снова началось движение», в том числе благодаря усилиям украинского лидера Владимира Зеленского.
«Разведение сторон в Петровском, Золотом и Станице Луганской принесло облегчение тысячам людей, но, поскольку перемирие ежедневно нарушается сотни раз, ситуация на линии соприкосновения для населения остаётся невыносимой», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Хайко Маас посетит Украину 18—19 ноября. Ожидается, что министр приедет на линию соприкосновения в Донбассе.
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