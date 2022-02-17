В Германии открестились от заявлений Шольца об Украине и НАТО: "Канцлер такого не говорил"

В кабмине Германии пояснили выводы СМИ после слов канцлера Шольца о невозможности вступления Украины в НАТО.

В кабмине Германии прокомментировали сообщения СМИ о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц на переговорах в Москве предлагал "формализовать" отказ от вступления Украины в НАТО.

Нет, я хочу ясно сказать, что канцлер такого никогда не говорил и такое не подразумевалось

- заявил в среду, 17 февраля, пресс-секретарь кабмина.

По словам чиновника, "канцлер четко дал понять и во время пресс-конференции в Киеве, и в Москве, что принятие Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня и не будет стоять в обозримом будущем", передает ТАСС.

В кабмине ФРГ отметили, что Украина "сама вправе решать, хочет она вступить в альянс и может ли затем выполнить определенные условия". Однако Шольц в ходе переговоров отмечал, что "это сейчас невозможно".

В конституции Украины власти в 2019 году внесли пункт о стремлении в НАТО и Евросоюз. ОДнако официальные лица сообщали, что эти вопросы не стоят на повестке дня.