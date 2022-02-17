Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём гово...
Ещё одна тайна переговоров Путина и Макрона раскрыта. Хватило 20 секунд
Главная / Политика

В Германии открестились от заявлений Шольца об Украине и НАТО: "Канцлер такого не говорил"

17 февраля 2022, 00:25  •  111 • Политика
В кабмине Германии пояснили выводы СМИ после слов канцлера Шольца о невозможности вступления Украины в НАТО.
В кабмине Германии прокомментировали сообщения СМИ о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц на переговорах в Москве предлагал "формализовать" отказ от вступления Украины в НАТО.
Нет, я хочу ясно сказать, что канцлер такого никогда не говорил и такое не подразумевалось
- заявил в среду, 17 февраля, пресс-секретарь кабмина.
По словам чиновника, "канцлер четко дал понять и во время пресс-конференции в Киеве, и в Москве, что принятие Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня и не будет стоять в обозримом будущем", передает ТАСС.
В кабмине ФРГ отметили, что Украина "сама вправе решать, хочет она вступить в альянс и может ли затем выполнить определенные условия". Однако Шольц в ходе переговоров отмечал, что "это сейчас невозможно".
В конституции Украины власти в 2019 году внесли пункт о стремлении в НАТО и Евросоюз. ОДнако официальные лица сообщали, что эти вопросы не стоят на повестке дня.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


111
Источник
Похожие новости
16 февраля 2022, 20:55
"Вторжение" состоялось? Глава МИД Украины потребовал срочных заседаний ОБСЕ из-за "войны" с Россией
16 февраля 2022, 20:55
Президент против блогера: Зеленский решил лично уничтожить Шария
16 февраля 2022, 20:55
Не менее 295 трупов: В Донбассе нашли 5 массовых захоронений. СК России завёл дело
16 февраля 2022, 22:40
В Турции рассказали, кто ещё может признать Донбасс, помимо России
16 февраля 2022, 22:40
Нападение на полицейских в Москве: Мигрант с ножом успел ранить двоих
16 февраля 2022, 22:40
Захарова назвала "сумасшедшим хором" истерию Запада о России: "С днем вторжения"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 февраля 2022, 06:50
Соратникам Жириновского соврали о его состоянии: Источник выдал правду
11 февраля 2022, 02:05
Неожиданно: Украинские националисты не верят в успех в Донбассе и бегут из Харькова
11 февраля 2022, 03:50
"Россия нас не уважает": Британцы увидели в поведении Трасс подарок русской пропаганде
14 февраля 2022, 00:05
Почему АПЛ США вынуждена была покинуть воды России у Курил? Пояснение военного эксперта
13 февраля 2022, 22:20
О чём говорили Байден и Зеленский: 50 минут, перечеркнувшие заявления Пентагона
14 февраля 2022, 02:25
Ещё одна тайна переговоров Путина и Макрона раскрыта. Хватило 20 секунд
14 февраля 2022, 00:05
Зеленский пригласил Байдена на Украину: "Как можно быстрее". В США дали ответ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.