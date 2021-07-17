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В Германии оправдались за неточности в докладе по Навальному: "Техническая ошибка"
17 июля 2021, 00:25 • 88 • Политика
Постпред Германии при ОЗХО признал ошибку в докладе по ситуации с Навальным. Техсекретариат организации поддерживает "густую дымовую завесу", - отметил представитель России в ОЗХО.
Постпред Германии при ОЗХО признал, что при составлении доклада об инциденте с Алексеем Навальным была допущена "техническая ошибка". Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
Речь идёт об одном из пунктов доклада, в котором утверждалось, что Германия обратилась за помощью в ОЗХО в связи с инцидентом с Навальным 20 августа 2020 года. Проблема в том, что 20 августа ещё никто не знал, что случилось с блогером. Ему просто стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт с Навальным срочно посадили в Омске, и блогер был срочно госпитализирован. В Германию Навального перевезли лишь спустя несколько дней.
- рассказал Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что Технический секретариат ОЗХО поддерживает "густую дымовую завесу" вокруг дела Навального. По мнению Шульгина, эта завеса состоит из дезинформации о происшествии.
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