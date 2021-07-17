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В Германии оправдались за неточности в докладе по Навальному: "Техническая ошибка"

17 июля 2021, 00:25  •  88 • Политика
Постпред Германии при ОЗХО признал ошибку в докладе по ситуации с Навальным. Техсекретариат организации поддерживает "густую дымовую завесу", - отметил представитель России в ОЗХО.
Постпред Германии при ОЗХО признал, что при составлении доклада об инциденте с Алексеем Навальным была допущена "техническая ошибка". Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
Речь идёт об одном из пунктов доклада, в котором утверждалось, что Германия обратилась за помощью в ОЗХО в связи с инцидентом с Навальным 20 августа 2020 года. Проблема в том, что 20 августа ещё никто не знал, что случилось с блогером. Ему просто стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт с Навальным срочно посадили в Омске, и блогер был срочно госпитализирован. В Германию Навального перевезли лишь спустя несколько дней.
Мы потребовали от технического секретариата объяснения на этот счёт. Техсекретариат не реагировал. Отвечать взялась постоянный представитель ФРГ при этой организации, она заявила, что имела место техническая ошибка,
- рассказал Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что Технический секретариат ОЗХО поддерживает "густую дымовую завесу" вокруг дела Навального. По мнению Шульгина, эта завеса состоит из дезинформации о происшествии.

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