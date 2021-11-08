В Германии опасаются задержки запуска "Северного потока-2" из-за Евросоюза

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Свою лепту в этот вопрос может внести и Украина

Подачу газа по трубопроводу "Северный поток-2" можно было бы организовать в ближайшее время, однако этого скорее всего не произойдет из-за Евросоюза. К такому мнению склоняется депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.

По его словам, процедура сертификации "Северного потока-2" могла пройти более быстро. Но поскольку Еврокомиссия изъявила желание проверить документы, на которых будет стоять виза немецкого регулятора, в Берлине опасаются, что вопрос эксплуатации газопровода "затянется".

Впрочем, в том, что со временем "Северный поток-2" будет запущен, в Германии не сомневаются. По словам парламентария, все больше экспертов сегодня пытаются объяснить, как "СП-2" сможет нормализовать ситуацию на энергорынке в Европе.

"Это дает надежду на то, что важность и преимущества СП-2 будут признаны в будущем",

– приводят "Известия" слова Штеффена Котре.

Две нити газопровода "Северный поток-2" построены полностью. Сейчас в них подается технический газ для проверки. Параллельно проходит процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора. Это необходимо, поскольку согласно поправкам в энергетическое законодательство ЕС одна и та же компания не может быть поставщиком газа и оператором трубы.

Ранее в процессе сертификации захотела участвовать украинская сторона. В Киеве заявляют, что хотят спасти Европу от "неконкурентных" действий "Газпрома". Ожидается, что решение по запросу Украины будет принято до 14 ноября. Об этом написал в своем "Фейсбуке" глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Однако пока новостей по вопросу сертификации газопровода "Северный поток – 2" со стороны ЕС нет. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Здесь главное, что называется, терпеливо ждать", – прокомментировал он ситуацию.

Ранее агентство "Блумберг" написало, что сертификация "Северного потока-2" может затянуться до 8 мая 2022 года.