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В Германии не останется: NYT раскрыла планы Навального после "отравления"
15 сентября 2020, 11:25 • 156 • Политика
Газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного немецкого силовика сообщила, что Алексей Навальный вышел из комы, поговорил с немецким прокурором о своём "отравлении" и раскрыл планы на будущее после выздоровления. В Германии оппозиционер не останется. Хочет вернуться обратно в Россию.
Ранее стало известно о том, что Алексей Навальный, который сейчас проходит лечение в берлинской клинике "Шарите", вышел из комы. Судя по статье в газете The New York Times, "бьюти-блогер" не только пришёл в себя, но и активно строит планы на дальнейшее будущее.
"Алексей Навальный, лидер российской оппозиции, который восстанавливается после отравления, поговорил с немецким прокурором о покушении на его жизнь, - процитировало издание слова неназванного высокопоставленного сотрудника службы безопасности Германии. - Сказал, что планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет".
То есть оппозиционер уже принял для себя окончательное решение: в Германии он не останется, вернётся на Родину и продолжит свою политическую деятельность.
По словам всё того же немецкого силовика, российский оппозиционер в курсе того, что с ним случилось, ему сообщили о его состоянии, а также он осознаёт, где сейчас находится.
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