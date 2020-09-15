Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощу...
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С виз...
"Белорусам придётся рассчитаться": Аттракцион с проездом Тихановской п...
Главная / Политика

В Германии не останется: NYT раскрыла планы Навального после "отравления"

15 сентября 2020, 11:25  •  156 • Политика
Газета The New York Times со ссылкой на анонимного высокопоставленного немецкого силовика сообщила, что Алексей Навальный вышел из комы, поговорил с немецким прокурором о своём "отравлении" и раскрыл планы на будущее после выздоровления. В Германии оппозиционер не останется. Хочет вернуться обратно в Россию.
Ранее стало известно о том, что Алексей Навальный, который сейчас проходит лечение в берлинской клинике "Шарите", вышел из комы. Судя по статье в газете The New York Times, "бьюти-блогер" не только пришёл в себя, но и активно строит планы на дальнейшее будущее.
"Алексей Навальный, лидер российской оппозиции, который восстанавливается после отравления, поговорил с немецким прокурором о покушении на его жизнь, - процитировало издание слова неназванного высокопоставленного сотрудника службы безопасности Германии. - Сказал, что планирует вернуться в Россию, как только выздоровеет".
То есть оппозиционер уже принял для себя окончательное решение: в Германии он не останется, вернётся на Родину и продолжит свою политическую деятельность.
По словам всё того же немецкого силовика, российский оппозиционер в курсе того, что с ним случилось, ему сообщили о его состоянии, а также он осознаёт, где сейчас находится.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



156
Источник
Похожие новости
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
15 сентября 2020, 07:45
Иначе Россия поглотит всё: Полякам в случае ухода Лукашенко советуют поторопиться
15 сентября 2020, 02:15
Миллионы Каримовой потратят на народ? Швейцария поставила ультиматум Узбекистану
15 сентября 2020, 05:55
"Путинский резерв" был у границ Белоруссии: После встречи в Сочи силовиков отзовут
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обративш...
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
15 сентября 2020, 07:45
Иначе Россия поглотит всё: Полякам в случае ухода Лукашенко советуют поторопиться
15 сентября 2020, 05:55
Ядерные бомбардировщики США над Украиной: подготовка к апокалипсису
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2020, 22:55
"Белорусам придётся рассчитаться": Аттракцион с проездом Тихановской по Варшаве возмутил народ
12 сентября 2020, 11:55
Украина начала действовать: первый ответ на оскорбление посла на границе с Белоруссией
12 сентября 2020, 21:05
Украине придётся пустить газовую трубу на металлолом - аналитик
14 сентября 2020, 12:30
Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине
13 сентября 2020, 15:25
Пусть достроят "Северный поток - 2", а потом... Американцы подсказали Берлину, как наказать Россию
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана
09 сентября 2020, 18:50
Теперь точно: В Германии выдали окончательную версию "отравления" Навального
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.