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В Германии назвали условие запуска "Северного потока - 2"
25 сентября 2020, 15:15 • 141 • Политика
Строительство газопровода продолжится, как только исчезнут некоторые сложности
Германия не может удалить вопрос о дальнейшей судьбе "Северного потока – 2" из обсуждения дела об "отравлении" Алексея Навального. Этого не поймут в Европе, сказал глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
Ответ ФРГ на ситуацию с оппозиционером будет таким же, как и у других стран ЕС. Возможны и дипломатические меры, вплоть до санкций против отдельных лиц, и экономические, отметил немецкий дипломат.
При этом мнение политиков, требующих остановить строительство газопровода, Ишингер не поддерживает. Он уверен, что возведение новой "стены" между Западом и РФ, ни к чему хорошему не приведет, передает РИА "Новости" выдержки из речи Ишингера в эфире телеканала N24.
Нужно обратиться к российским партнерам с просьбой провести предварительное и своевременное расследования обстоятельств произошедшего с оппозиционером, сказал дипломат. И добавил, что после этого политические сложности исчезнут, и можно будет завершить проект.
Ранее Литва призвала ФРГ отказаться от "Северного потока – 2". Такое наказание придумали России прибалты за "отравление" Алексея Навального.
Не так давно в Европе высказались о заморозке "Северного потока – 2" на то время, что потребуется для расследования дела Навального. И отвели месяц на то, чтобы решить судьбу газопровода.
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