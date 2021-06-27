|
В Германии назвали условие остановки "Северного потока - 2"
27 июня 2021, 01:50 • 68 • Политика
Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет назвал условие остановки "Северного потока - 2". Однако, отметил он, газопровод всё же нужно сначала достроить.
По мнению Лашета, "Северный поток - 2" является чисто экономическим проектом. Он согласился со словами канцлера Ангелы Меркель, которая считает, что газ остаётся газом вне зависимости от способа его поступления - наземного или морского. По этой причине у главы ХДС нет претензий к тому, что строительство обеих ниток магистрали скоро будет завершено.
В эфире немецкого телеканала ARD Лашет напомнил о наличии "европейских обязательств", касающихся "Северного потока - 2": он не должен быть использован против Украины. Политик заявил, что если Россия нарушит это обещание, то "в любой момент его (газопровод – ред.) можно будет остановить".
Армин Лашет объяснил, что в случае остановки "Северного потока - 2" не будет "основы для сделки".
У другого кандидата в канцлеры, Анналены Бербок, иное мнение. Эта представительница партии "зелёных" считает, что газопровод не стоит достраивать вовсе. Бербок объяснила данную позицию сильной зависимостью Европы от русского газа.
Подпишитесь на нас
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июня 2021, 03:55
|
25 июня 2021, 05:50
|
25 июня 2021, 00:20
|
24 июня 2021, 01:25
|
21 июня 2021, 11:05
|
22 июня 2021, 13:40
|
24 июня 2021, 03:15