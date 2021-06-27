В Германии назвали условие остановки "Северного потока - 2"

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет назвал условие остановки "Северного потока - 2". Однако, отметил он, газопровод всё же нужно сначала достроить.

По мнению Лашета, "Северный поток - 2" является чисто экономическим проектом. Он согласился со словами канцлера Ангелы Меркель, которая считает, что газ остаётся газом вне зависимости от способа его поступления - наземного или морского. По этой причине у главы ХДС нет претензий к тому, что строительство обеих ниток магистрали скоро будет завершено.

В эфире немецкого телеканала ARD Лашет напомнил о наличии "европейских обязательств", касающихся "Северного потока - 2": он не должен быть использован против Украины. Политик заявил, что если Россия нарушит это обещание, то "в любой момент его (газопровод – ред.) можно будет остановить".

Армин Лашет объяснил, что в случае остановки "Северного потока - 2" не будет "основы для сделки".

У другого кандидата в канцлеры, Анналены Бербок, иное мнение. Эта представительница партии "зелёных" считает, что газопровод не стоит достраивать вовсе. Бербок объяснила данную позицию сильной зависимостью Европы от русского газа.