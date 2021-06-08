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В Германии назвали самую смертоносную вакцину от COVID-19

08 июня 2021, 22:20  •  267 • В мире
Специалисты Института Пауля Эрлиха, а также Немецкий федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств провели исследование и подсчитали количество летальных исходов после инъекции препарата для профилактики COVID-19. Они выяснили, какая вакцина оказалась самой смертоносной.
В исследовании отмечается, что смерть после прививки не всегда означает, что она наступила именно вследствие введения препарата. Одно другого не исключает. Доказать, что пациент умер от прививки, сложно.
В Германии зафиксировано 524 летальных исхода после вакцинации от COVID-19. Больше всего смертей выявлено после применения препарата Vaxzevria. Ранее он был известен как AstraZeneca, но переименован из-за многочисленных сообщений в СМИ о сотнях случаев негативных побочных эффектов, серьёзных осложнениий и смертей. Учёные считают, что массовое возникновение тромбозов спровоцировано именно этим препаратом, пишет немецкий портал Echo24.
К 30 апреля 2021 года Институт Пауля Эрлиха зарегистрировал 67 случаев тромбоза с тромбоцитопенией, которые проявились после вакцинации Vaxzevria и привели к смерти пациента. В двух третях случаев это были тромбозы синусовых вен - достаточно редкое явление. К концу мая таких случаев было уже 94, причём в каждом из них связь осложнения с прививкой подтверждена.
Учёные отмечают, что о гибели пациента от побочных эффектов вакцины можно утверждать "с большой долей вероятности".

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