В Германии назвали самую смертоносную вакцину от COVID-19

Специалисты Института Пауля Эрлиха, а также Немецкий федеральный институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств провели исследование и подсчитали количество летальных исходов после инъекции препарата для профилактики COVID-19. Они выяснили, какая вакцина оказалась самой смертоносной.

В исследовании отмечается, что смерть после прививки не всегда означает, что она наступила именно вследствие введения препарата. Одно другого не исключает. Доказать, что пациент умер от прививки, сложно.

В Германии зафиксировано 524 летальных исхода после вакцинации от COVID-19. Больше всего смертей выявлено после применения препарата Vaxzevria. Ранее он был известен как AstraZeneca, но переименован из-за многочисленных сообщений в СМИ о сотнях случаев негативных побочных эффектов, серьёзных осложнениий и смертей. Учёные считают, что массовое возникновение тромбозов спровоцировано именно этим препаратом, пишет немецкий портал Echo24.

К 30 апреля 2021 года Институт Пауля Эрлиха зарегистрировал 67 случаев тромбоза с тромбоцитопенией, которые проявились после вакцинации Vaxzevria и привели к смерти пациента. В двух третях случаев это были тромбозы синусовых вен - достаточно редкое явление. К концу мая таких случаев было уже 94, причём в каждом из них связь осложнения с прививкой подтверждена.

Учёные отмечают, что о гибели пациента от побочных эффектов вакцины можно утверждать "с большой долей вероятности".