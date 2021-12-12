Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
До войны считаные часы? Провокация в Донбассе и жесткое заявление Путина
"Убивать будут по-настоящему": Депутат Рады предупредил о военной пров...
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
Путин тайно провёл две исторические спецоперации: Детали раскрыли только сейчас
Главная / Политика

В Германии назвали самую грубую ошибку Меркель на посту канцлера

12 декабря 2021, 12:40  •  165 • Политика
Ангела Меркель. Фото: Odd Andersen/dpa/www.globallookpress.com
Оплошность политика еще можно исправить, считает журналист
Одобрение "Северного потока – 2" бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель стало ее самой грубой внешнеполитической ошибкой за 16 лет руководства страной. Такого мнение придерживается обозреватель Handelsblatt Йенс Мюнхерт.
По мнению журналиста, Меркель крупно просчиталась, когда решила, что газоснабжение Германии можно привязать с помощью одной трубы к России. Мюнхерт указывает на то, что Москва все больше использует "империалистический" подход во внешней политике. 
К тому же, "Северный поток – 2" подарил России миллиарды евро прибыли и дал ей инструмент "шантажа" в вопросе Украины. Однако Мюнхерт считает, что у нового канцлера ФРГ есть шанс исправить "оплошность" своей предшественницы. 
Олафу Шольцу, по мнению аналитика, нужно использовать трубу как средство давления на Россию. Мюнхерт отмечает, что неизвестно, сдерживает ли РФ от "вторжения" на Украину тот факт, что газопровод до сих пор не заработал. Однако, если это так, то, полагает он, газовую магистраль можно сделать элементом переговоров с Москвой. 
Впрочем, Мюнхерт не обращает внимания на то, что и сама Меркель, и Москва не раз говорили о том, что "Северный поток – 2"  – чисто экономический проект. Не смущают журналиста и провокационные действия Украины, на которые в России не раз указывали. Не вспоминает обозреватель и о словах РФ о том, что перемещения войск внутри страны – дело лишь этой самой страны, а в Незалежную никто не планирует вторгаться. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



165
Источник
Похожие новости
12 декабря 2021, 02:45
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
12 декабря 2021, 01:00
Украина становится "взрывоопасной": Русские дипломаты указали на угрозу после намёка Лондона
12 декабря 2021, 04:30
Украинский посол преподал новому канцлеру ФРГ урок морали
12 декабря 2021, 04:30
Эксперт о "косноязычном" Байдене: Можно только позавидовать выдержке Путина
12 декабря 2021, 02:45
"Неприятно говорить, но...": Путин признался в работе таксистом
12 декабря 2021, 06:50
Yahoo News Japan рассекретило жизнь императрицы Японии в Москве: "По-русски начала говорить во сне"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2021, 07:30
Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?
05 декабря 2021, 19:05
На Украине заявили о правах на Сибирь и Дальний Восток
11 декабря 2021, 19:10
Захарова поставила CNN в тупик одним вопросом о США и России
06 декабря 2021, 10:15
Евросолидарность не выдержала проверки холодом
05 декабря 2021, 22:35
Русские не должны быть ущемлены в правах: Путин совершил манёвр в обход ВОЗ
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло копеечное средство?
08 декабря 2021, 15:20
Учим гимн России и идем навстречу Донбассу. Патриоты переобуваются в прыжке, военная доктрина Украины потерпела крах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.