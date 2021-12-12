В Германии назвали самую грубую ошибку Меркель на посту канцлера

Ангела Меркель. Фото: Odd Andersen/dpa/www.globallookpress.com

Оплошность политика еще можно исправить, считает журналист

Одобрение "Северного потока – 2" бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель стало ее самой грубой внешнеполитической ошибкой за 16 лет руководства страной. Такого мнение придерживается обозреватель Handelsblatt Йенс Мюнхерт.

По мнению журналиста, Меркель крупно просчиталась, когда решила, что газоснабжение Германии можно привязать с помощью одной трубы к России. Мюнхерт указывает на то, что Москва все больше использует "империалистический" подход во внешней политике.

К тому же, "Северный поток – 2" подарил России миллиарды евро прибыли и дал ей инструмент "шантажа" в вопросе Украины. Однако Мюнхерт считает, что у нового канцлера ФРГ есть шанс исправить "оплошность" своей предшественницы.

Олафу Шольцу, по мнению аналитика, нужно использовать трубу как средство давления на Россию. Мюнхерт отмечает, что неизвестно, сдерживает ли РФ от "вторжения" на Украину тот факт, что газопровод до сих пор не заработал. Однако, если это так, то, полагает он, газовую магистраль можно сделать элементом переговоров с Москвой.

Впрочем, Мюнхерт не обращает внимания на то, что и сама Меркель, и Москва не раз говорили о том, что "Северный поток – 2" – чисто экономический проект. Не смущают журналиста и провокационные действия Украины, на которые в России не раз указывали. Не вспоминает обозреватель и о словах РФ о том, что перемещения войск внутри страны – дело лишь этой самой страны, а в Незалежную никто не планирует вторгаться.