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В Германии назвали политические причины возни вокруг "Северного потока-2"

18 сентября 2020, 11:50  •  103 • Политика
Фото: Dirk Sattler via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Газопровод мешает США управлять европейскими партнерами
У проекта "Северный поток-2" есть политическая подоплека. Это признал депутат Европарламента от ФРГ Максимилиан Крах. Он пояснил, что укрепление взаимодействия Москвы и Берлина в энергетической сфере делает Германию более устойчивой к американскому влиянию.
"Это нежелательно для тех, кто грезит об американской империи по обе стороны Атлантического океана", – пояснил евродепутат в интервью RT.
Большое значение в борьбе против "Северного потока-2" имеет и экономическая составляющая. Новый российский газопровод усилит конкуренцию американскому СПГ в Европе. Кроме того, Россия сможет поставлять практически весь газ напрямую в Германию. Это означает, что Украина и Польша, получающие доход от транзита, лишатся "прибыльного дельца", отметил Крах.
По его словам, американцы никогда не скрывали свою цель - любым способом остановить "Северный поток-2". Поэтому сейчас, когда возникла "неясная" история с Алексеем Навальным, они ухватились за этот шанс. Крах рассказал, что делегация США участвовала в обсуждениях ситуации с Навальным в Европарламенте, передает телеканал "360". Итогом этих дискуссий стала резолюция с требованием остановить реализацию проекта "Северный поток-2" и ввести санкции против России.
Берлин, со своей стороны, прилагает большие усилия, чтобы газопровод был достроен. Он даже сделал Вашингтону намек на хорошую сделку. Однако в США отказались связывать предложенный Германией проект с позицией по "Северному потоку-2".
Накануне стало известно, что в Совете Европы обсуждают законопроект о санкциях "Акт Навального", аналогичный американскому "Акту Магнитского". В МИД РФ уже отреагировали на эту инициативу.

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