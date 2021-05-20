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В Германии назвали поле боя будущей Третьей мировой войны
20 мая 2021, 20:55 • 210 • Политика
В Германии описали сценарий третьей мировой войны. "Будет происходить не "на суше, на воде и в воздухе", а скорее виртуально в киберпространстве — без танков и грохота пушек", - считает бывший еврокомиссар.
Третья мировая война развернётся не на суше, на воде и в воздухе, а в киберпространстве. Такой прогноз сделал заявил бывший премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, экс-еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер.
В качестве подтверждения своих слов он приводит данные о крупнейших хакерских атаках, произошедших за последнее время. В частности, политик упомянул громкий взлом компьютера канцлера Германии Ангелы Меркель в 2015 году, а также недавние кибератаки на государственные системы США, использующие программное обеспечение Solarwinds и взлом компании Colonial Pipeline с целью шантажа, который вызвал нехватку топлива в Америке.
- уверенно заявил Гюнтер Эттингер в своей статье для немецкого издания Handelsblatt.
Он отметил, что на сегодняшний день самыми мощными кибервойсками в мире обладают Россию, США, Китай, Израиль и Иран. При этом политик назвал Россию наиболее сильным из всех игроков.
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