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В Германии назвали место возможной войны России и НАТО

30 апреля 2021, 10:25  •  129 • Политика
Фото: www.pixabay.com
Эксперт детально спрогнозировал начало гипотетических боевых действий
Антироссийская риторика Соединенных Штатов и их союзников резко повысила градус напряженности в мировом пространстве. На этом фоне все чаще звучат разговоры о возможном глобальном конфликте. В свою очередь, представители экспертного сообщества пытаются продумать, как может разворачиваться война между Россией и НАТО. Так, по мнению немецкого публициста, местом первого столкновения обещает стать так называемый "Сувалкский коридор".
Эксперт Вольфганг Мюнхау указал на важное стратегическое расположение данной территории. Стокилометровый участок земли отделяет братскую нашей стране Белоруссию от окруженной европейскими государствами Калининградской области. "Коридор" проходит по литовской-польской границе, пишет "Handelsblatt".
Немец считает, что именно в этой точке Земли могут столкнуться войска Североатлантического альянса и российская армия. Натовцы попытаются окружить анклав, в то время как наши военные стратеги будут стремиться пробиться к отдаленному субъекту России.
Мюнхау также поделился своим видением по поводу поведения немецкого государства в случае реальных боевых действий между НАТО и нашей страной. Публицист убежден, что Берлин не за какие коврижки не будет участвовать в войне против России. Он припомнил, как в Германии раздавались голоса, которые подчеркивали, что поддержка нашего государства в вопросе возведения газовой магистрали "Северный поток-2" является своеобразным искуплением за грехи венного периода 1941-1945 годов.
К слову, недавно жители Болгарии решили, что в случае войны с НАТО наша страна проиграет. Член Совфеда Алексей Пушков резко ответил болгарским интернет-пользователям.

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