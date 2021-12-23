В Германии назвали главное условие сертификации "Северного потока - 2"

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц сошлись во мнении по поводу запуска "Северного потока - 2". Глава немецкого МИД назвала главное условие сертификации газопровода.

В интервью изданию Die Zeit Бербок отметила, что раньше у неё и Шольца позиции по поводу "Северного потока - 2" различались. Однако сейчас выработано общее отношение.

"Процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства", - назвала министр главное условие сертификации русского газопровода.

Бербок уточнила: одним из основных критериев при принятии решения будет энергетическая безопасность.

"Северный поток - 2" представляет собой две нитки газопровода, которые тянутся от России до Германии по дну Балтийского моря. Запуск магистрали позволит напрямую снабжать газом европейские страны. США, Украина и страны Прибалтики выступают против запуска "Северного потока - 2".

Процесс сертификации Nord Stream 2 AG - независимого оператора - приостановлен. Федеральное сетевое агентство BNA требует, чтобы в Германии была создана дочерняя компания, от имени которой и должна подаваться повторная заявка.

В Кремле неоднократно подчёркивали, что "Северный поток - 2" - коммерческий проект, и призывали не политизировать темы, связанные с его запуском.