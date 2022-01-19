В Германии начато расследование против "Зелёных": Под подозрением глава МИД

В ФРГ прокуратура ведёт расследование против руководства входящей в коалицию партии "Зелёных".

В Германии ведётся расследование против руководства входящей в правящую коалицию партии "Зелёных" - главы МИД Анналены Бербок и вице-канцлера Роберта Хабека.

Прокуратура Берлина подозревает высокопоставленных политиков в незаконном получении в 2020 году выплат за коронавирус. Политики якобы получили выплаты в €1,5 тыс. каждый. В получении выплат подозреваются шесть членов партии "Союз 90" / "Зелёные", сообщают источники Der Spiegel.

О расследовании должна быть проинформирована спикер бундестага Бербель Бас.

Издание напоминает, что неясности с выплатами Анналене Бербок всплывали ещё во время избирательной кампании 2021 года.