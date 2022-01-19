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В Германии начато расследование против "Зелёных": Под подозрением глава МИД
19 января 2022, 23:50 • 216 • Политика
В ФРГ прокуратура ведёт расследование против руководства входящей в коалицию партии "Зелёных".
В Германии ведётся расследование против руководства входящей в правящую коалицию партии "Зелёных" - главы МИД Анналены Бербок и вице-канцлера Роберта Хабека.
Прокуратура Берлина подозревает высокопоставленных политиков в незаконном получении в 2020 году выплат за коронавирус. Политики якобы получили выплаты в €1,5 тыс. каждый. В получении выплат подозреваются шесть членов партии "Союз 90" / "Зелёные", сообщают источники Der Spiegel.
О расследовании должна быть проинформирована спикер бундестага Бербель Бас.
Издание напоминает, что неясности с выплатами Анналене Бербок всплывали ещё во время избирательной кампании 2021 года.
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