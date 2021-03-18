В Германии начались супервыборы-2021

Партия Ангелы Меркель отступила в двух федеральных землях

2021 год называют в Германии годом супервыборов. Наряду с федеральными выборами в бундестаг осенью проводятся выборы в парламенты ряда земель, и это может серьезно изменить внутриполитическую расстановку в стране.

Вероятность осенних перемен подтверждают и состоявшиеся на днях земельные выборы в третьей по территории и количеству населения земле Баден-Вюртемберг и в винодельческом Рейнланд-Пфальце. Они показали результаты, которых как раз и опасались в партии Ангелы Меркель – ХДС. Партия потеряла около 4% голосов в Баден-Вюртемберге (23.6% в 2021 году против 27% в 2016-м) и 5% в Рейнланд-Пфальце (26.9% в 2021 году против 31.8% в 2016-м).

А вскоре последуют выборы в Заксен-Ангальте, Тюрингии, Берлине, Мекленбурге – Передней Померании, а также коммунальные выборы в Гессене. С учетом того, что все указанные земли за исключением Гессена находятся на территории бывшей ГДР, перспективы Христианско-демократического союза не вызывают оптимизма. Не столь развитая экономика восточных земель оказалась более чувствительной к локдаунам, и это отразилось на настроениях населения. Не случайно самая крупная манифестация против карантина состоялась в августе прошлого года в Берлине, и в ней приняли участие, по некоторым оценкам, около 4 млн. человек.

Именно в Берлине социал-демократы могут дать решительный бой ХДС. Сегодня со своими 18% в столице СДПГ занимает третье место после зеленых и ХДС, но уверенное выступление в Рейнланд-Пфальце (они удержали свои 36%) их вдохновило.

В других землях перспективы социал-демократов не так очевидны. Практически по всей Восточной Германии их партия держится на уровне 10-12 процентов, и нет оснований полагать, что осенью изменения будут кардинальными. В целом социал-демократы поддерживали политику правительства Меркель, и сегодня ХДС несет больший ущерб, чем они, лишь потому, что является старшим партнером коалиции, отвечающим за положение дел.

Весьма неприятна для ХДС приостановка прививок населения вакциной AstraZeneca, дающей отрицательные побочные результаты. После прививки этой вакциной отмечены случаи развития тромбоза, в том числе тромбоза сосудов головного мозга. Правительство последовало рекомендациям института PEI (Paul-Ehrlich-Institut), который считает необходимым проведение дополнительных исследований побочных эффектов. Только после этого Европейское агентство лекарственных средств (EМА) примет окончательную рекомендацию о ее допуске к использованию. Сейчас Министерство здравоохранения ФРГ выпустило предупреждение привитым этой вакциной гражданам незамедлительно обращаться в больницы в случае появления головных болей или точечных вспуханий кожи.

Вакциной AstraZeneca в Германии успели привить 1.6 млн. человек. На текущий момент прививки ею, помимо Германии, остановили Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Австрия, Эстония, Литва, Латвия, Люксембург, Италия и Румыния. При любых результатах дополнительных исследований вина за неправильный выбор вакцины возлагается на правительство, а в случае отказа от AstraZeneca предвыборные позиции ХДС явно ухудшатся ещё больше.

На результате ХДС в ходе земельных выборов не мог не сказаться и так называемый "масочный скандал". Против двух срочно уволенных из партии членов фракции ХДС/ХСС в бундестаге, Николаса Лёбеля и Георга Нюсляйна, уже начато расследование по подозрению в получении личной выгоды при лоббировании госконтрактов на закупку защитных масок.

На фоне этого очевидного ослабления позиций ХДС зеленые заметно набирают рейтинг в общефедеральном масштабе. В Баден-Вюртемберге партия зеленых получила 32,6 процента голосов (в 2016 году – 30,3). В Рейнланд-Пфальце они получили 9,4 процента голосов (2016 год – 5,3).

Партия «Альтернатива для Германии», несмотря на то что официально стала объектом наблюдения Федерального ведомства по охране конституции, прошла выборы в двух федеральных землях достаточно успешно и, по предположениям экспертов, будет влиять на формирование правящей коалиции в бундестаге после сентябрьских выборов.

Симптоматичным стал рост сторонников либеральной СвДП, которая активно критиковала правительство за его методы борьбы с «пандемией». В обеих землях СвДП вошла в парламенты.

Слабые результаты показала Левая партия, которая не может достичь прежней популярности после ухода Сары Вагенкнехт из бундестага в Европарламент. Появление нового руководящего женского дуэта (Янина Висслер и Сюзанна Хенниг-Вельзов), малоизвестного избирателю, сработало против партии. Левые не прошли ни в один из земельных парламентов.

Обозначившиеся изменения в расстановке сил могут отразиться на позициях преемника Меркель на посту канцлера ФРГ председателя ХДС Армина Лашета. С его двухмесячным опытом работы на руководящей должности и невысокой популярностью среди немецких избирателей ему придётся нести ответственность за то, как Германия оправится от экономического ущерба, нанесённого «пандемией», как ей удастся удержать завоевания социального государства, а также по другим вопросам. Если до выборов опросы общественного мнения показывали, что едва ли новым канцлером не станет новый председатель ХДС, то теперь такая возможность вполне вероятна.