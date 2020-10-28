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В Германии на предложение России о моратории на РСМД ответили оценкой Столтенберга
28 октября 2020, 07:05 • 126 • В мире
В ФРГ заявили, что разделяют мнение генсека НАТО о том, что не стоит доверять призывам России к отказу от размещения ракет в Европе.
В Германии отреагировали на предложение России о запрете размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе. В МИД ФРГ сослались на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.
В частности, напомнила представитель немецкого министерства Андреа Зассе, призывы РФ в этом плане у Берлина не вызывают доверия.
По её словам, сказанное Путиным для европейцев не новость. Россия в прошлом уже несколько раз заявляла о таком моратории, отметила она. И в НАТО уже высказали свое недоверие к таким заявлениям Москвы, указала Зассе.
Военный эксперт Алексей Леонков, автор телеграм-канала "Мадуро – не дура" в ответ на заявления МИД ФРГ иронично указал: "Ну, как говорится, пеняйте, господа европейцы, потом на себя. Зеркалочка будет, и она будет гиперзвуковая".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова не предпринимать развёртывания в Европе ракет 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО. Глава государства отмечал, что Россия остаётся приверженной последовательной позиции о полном соответствии 9М729 требованиям ДРСМД.
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