В Германии на предложение России о моратории на РСМД ответили оценкой Столтенберга

В Германии отреагировали на предложение России о запрете размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе. В МИД ФРГ сослались на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В частности, напомнила представитель немецкого министерства Андреа Зассе, призывы РФ в этом плане у Берлина не вызывают доверия.

По её словам, сказанное Путиным для европейцев не новость. Россия в прошлом уже несколько раз заявляла о таком моратории, отметила она. И в НАТО уже высказали свое недоверие к таким заявлениям Москвы, указала Зассе.

Военный эксперт Алексей Леонков, автор телеграм-канала "Мадуро – не дура" в ответ на заявления МИД ФРГ иронично указал: "Ну, как говорится, пеняйте, господа европейцы, потом на себя. Зеркалочка будет, и она будет гиперзвуковая".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова не предпринимать развёртывания в Европе ракет 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО. Глава государства отмечал, что Россия остаётся приверженной последовательной позиции о полном соответствии 9М729 требованиям ДРСМД.