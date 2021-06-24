В Германии могут сертифицировать "Спутник V", но есть нюанс

Официальный представитель Министерства здравоохранения Германии сообщил, что ФРГ может сертифицировать русскую вакцину "Спутник V". Он озвучил нюанс, который пока не позволяет это сделать.

Германия не против дать сертификат вакцине из России, однако власти предпочитают ориентироваться на общеевропейские тенденции.

"Как национальное государство можем выдать разрешение. <…> [Но мы] приняли решение идти европейским путём сертификации", - сообщил представитель немецкого Минздрава.

Он подчеркнул, что это касается не только "Спутника V", но и любой другой вакцины.

"Спутник V" стала первой в мире зарегистрированной вакциной, разработанной для профилактики COVID-19. Препарат создали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцинация предполагает внутримышечное введение двух компонентов препарата. Интервал между инъекциями составляет 21 день.

Вакцину применяют в Венесуэле и Иране, Вьетнаме и Узбекистане, Мексике и Египте и ещё десятках стран. Всего препарат официально зарегистрирован в 67 государствах. Состав производят не только в России, но и в Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Индии.