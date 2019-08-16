В Германии министр ушла в отставку из-за диссертации: Скандал на руку Ангеле Меркель

Франциска Гиффей подала в отставку с поста министра по делам семьи ФРГ из-за скандала вокруг диссертации. Её обвинили в масштабных заимствованиях в научной работе, посвящённой развитию гражданского общества в Европе.

Как пишет Der Spiegel, Гиффей была одним из самых вероятных кандидатов на пост главы Социал-демократической партии Германии, основного конкурента ХДС Ангелы Меркель. СДПГ осталась без главы в самом начале лета, после провала на земельных выборах. Сейчас партией руководят три заместителя. Предполагалось, что новое партийное руководство будет назначено в ближайшее время.

Гиффей защитила степень доктора политических наук в Свободном университете Берлина в 2009 году, её диссертация посвящена развитию гражданского общества в Европе силами Европейской комиссии. Плагиат в научном труде обнаружили волонтёры из сообщества VroniPlag Wiki. Как утверждается, плагиат составляет более трети диссертации.

В соответствии с правилами университета после публичных обвинений будет инициирована проверка диссертации, и если подозрения подтвердятся, дело передадут специальной комиссии вуза по борьбе с плагиатом. Научная степень министра может быть аннулирована.

Сама Гиффей настаивает на том, что "написала работу в меру своих знаний и убеждений". Она уже передала своему адвокату документы, сохранившиеся со времён работы над диссертацией, в том числе папки с записями и флешку с сотнями электронных писем. Юрист подготовит для комиссии заключение.

Отметим, в 2021 году в ФРГ пройдут выборы в парламент. Ангела Меркель не собирается вести на них ХДС — ещё в декабре 2018 года канцлер передала свой партийный пост Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Скандал в СДПГ будет на руку её однопартийцам.