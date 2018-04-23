В Германии меняется вектор политической дискуссии

Равнение Германии на США подвергается всё большей критике

Руководитель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт широко известна в Германии как последовательный критик политики Ангелы Меркель. За последние годы она стала одной из наиболее заметных фигур немецкой политики. С учетом её критического отношения к властям предержащим, СМИ неохотно тиражируют её выступления в бундестаге или на встречах с общественностью. Информационная площадка С.Вагенкнехт – левая печать и группы в социальных сетях левой ориентации. Тем более интересно появление её интервью ведущему германскому информационному агентству ДПА.

В разговоре с корреспондентами агентства Сара Вагенкнехт высказалась за то, чтобы восстановить членство России в группе G-7 и превратить этот форум снова в G-8. А затем пригласить В.Путина на встречу «восьмёрки» в Канаде в июне. «Если Запад всерьез намерен вступить с Россией в конструктивный диалог, то это была бы очень подходящая возможность», – заявила лидер парламентской фракции левых.

Вслед за С.Вагенкнехт ту же мысль высказал видный политик Свободно-демократической партии Германии (СвДП) Александер Граф Ламбсдорф: «Вполне разумно придать структурный характер диалогу с Россией и формат G 7 плюс 1 был бы правильным», – сказал он в интервью тому же агентству ДПА.

В марте этого вопроса касался и глава СвДП Кристиан Линднер, но новый министр иностранных дел Хайко Маас (СДПГ) заявил, что «возвращение России в формат G-8 не представляется возможным». Однако тема поднята и развивается. Сара Вагенкнехт и Александер Ламбсдорф настаивают теперь на том, чтобы и Сергей Лавров был приглашен на встречу министров иностранных дел G-7, которая проводится в преддверии каждого саммита «семёрки». «Мир в Европе и на Ближнем Востоке возможен только при участии России», – заявили они.

К хору голосов в пользу восстановления отношений с Москвой подключился федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. «…Мы не имеем права объявлять Россию и русских врагами. Против этого говорит вся наша история, да и слишком много стоит на кону», – сказал Штайнмайер в интервью газете «Бильд ам Зоннтаг».

Заявления этих политиков были подкреплены с неожиданной стороны. Научная служба бундестага, которая консультирует депутатов по правовым вопросам, опубликовала по заказу депутата от СДПГ Свена Шульца и фракции Левой партии международно-правовой анализ атаки на Сирию со стороны США, Великобритании и Франции. В документе говорится: «Имело место использование военной силы против суверенного государства по подозрению в нарушении им международной конвенции. Этот акт представляет нарушение международного запрета на применение силы».

Мнение научной службы бундестага ударило по позициям Ангелы Меркель, которая утверждала, будто атака была «необходима». Научная экспертиза квалифицировала ракетную атаку на Сирию как «вооруженные репрессии в гуманитарном облачении». По мнению экспертов, эта атака полностью противоречит международному праву.

Важность заключения, представленного научной службой бундестага, состоит в том, что оно может быть вынесено на парламентские дебаты. Если Левая партия это сделает, документ получит широкий резонанс. Это станет ещё одним признаком того, что в Германии меняется вектор политической дискуссии. Следование правительства А.Меркель проамериканским курсом встречает все больше неприятия.

Если ведущие СМИ предоставляют трибуну Саре Вагенкнехт и другим сторонникам возврата к конструктивным отношениям с Россией, то это означает только одно – в Германии зреет поворот. И агитация Ангелы Меркель в пользу дальнейшего укрепления союза с Вашингтоном стала более сдержанной. Как опытный политик, канцлер видит назревающие перемены. К тому же, в немецких социальных сетях то и дело вспыхивает дискуссия о том, почему А.Меркель следует любым маневрам США, в том числе тем, которые противоречат интересам Германии. Говорят о «канцлер-акте», который является присягой на верность Вашингтону и который якобы подписывает каждый вновь избранный канцлер; вспоминают о возможности сотрудничества Меркель со «штази» под псевдонимом «Эрика», следы чего могли попасть в ЦРУ. Есть ли основания под этими разговорами, не так важно. Важно, что там, где Ангела Меркель действует, на взгляд немцев, как «чужая», она встречает нескрываемон недовольство.

В то же время, любой её шаг, направленный на укрепление суверенитета Германии, вызывает одобрение. Когда после проходившего в прохладной обстановке рандеву с Д.Трампом в Гамбурге в июле 2017 г. А. Меркель, вернувшись в Берлин, заявила, что «Германия пойдет своим путём», её разве что на руках не носили. Ещё бы: «Ангела отбрила американца». Однако иллюзия быстро рассеялась: свой путь, отличный от американского, Германия пока так и не выбрала.