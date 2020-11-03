В Германии ликвидировали пытавшихся бороться с терроризмом: Сосновский назвал имена

Политолог Александр Сосновский после терактов в Европе обратил внимание, что ситуация накалаяется по всему ЕС. И касается проблема бесконтрольного приёма беженцев на территории европейских государств. Те, кто пытался сопротивляться приходу беженцев в Германию, были ликвидированы. Безусловно, речь не об убийствах, но...

"Два человека в Германии говорили правду об опасности бесконтрольного приёма миллионов мигрантов - экс-директор Ведомства по охране Конституции Ханс-Георг Маассен и политик Тило Саррацин. Первого уволили на второй день после его слов, сказанных в прямом эфире, - пишет Сосновский в личном телеграм-канале. - Второго измучили судами и исключили из партии за книгу об опасности исламизации Германии. Именно так идёт борьба с терроризмом не только в Германии, но и в Австрии - убирают тех, кто говорит без экивоков".

Напомним, вчера в Австрии была совершена серия нападений. Пострадали порядка двух десятков человек. Погибших, по последним данным, трое, впрочем, эта информация постоянно меняется. Накануне, например, говорили о семерых убитых, однако эти сведения не подтвердились.