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В Германии ликвидировали пытавшихся бороться с терроризмом: Сосновский назвал имена

03 ноября 2020, 17:05  •  110 • Политика
Александр Сосновский уверен, что проблема с беженцами в Европе была создана в условиях, когда отстаивавших интересы коренного населения просто ликвидировали. Примерно так и происходит борьба с терроризмом, когда неугодных убирают с должностей и мучают судами.
Политолог Александр Сосновский после терактов в Европе обратил внимание, что ситуация накалаяется по всему ЕС. И касается проблема бесконтрольного приёма беженцев на территории европейских государств. Те, кто пытался сопротивляться приходу беженцев в Германию, были ликвидированы. Безусловно, речь не об убийствах, но...
"Два человека в Германии говорили правду об опасности бесконтрольного приёма миллионов мигрантов - экс-директор Ведомства по охране Конституции Ханс-Георг Маассен и политик Тило Саррацин. Первого уволили на второй день после его слов, сказанных в прямом эфире, - пишет Сосновский в личном телеграм-канале. - Второго измучили судами и исключили из партии за книгу об опасности исламизации Германии. Именно так идёт борьба с терроризмом не только в Германии, но и в Австрии - убирают тех, кто говорит без экивоков".
Напомним, вчера в Австрии была совершена серия нападений. Пострадали порядка двух десятков человек. Погибших, по последним данным, трое, впрочем, эта информация постоянно меняется. Накануне, например, говорили о семерых убитых, однако эти сведения не подтвердились.

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