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В Германии испугались последствий заморозки "Северного потока - 2"

24 января 2021, 11:50  •  258 • Политика
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Берлин нанес бы себе серьезный ущерб отказом от газопровода
В Германии продолжаются споры о необходимости "Северного потока – 2". На эту тему высказалась и министр окружающей среды ФРГ Свенья Шульце. По ее словам, отказ от проекта повлечет за собой многочисленные суды.
Шульце рассказала в интервью RND о том, что Германии нужен газ до того момента, когда страна полностью перейдет на возобновляемые источники энергоснабжения, которые позволят не вредить экологии. Она добавила, что решение о строительстве "Северного потока – 2" было принято много лет назад. Сейчас можно что угодно говорить об альтернативных вариантах, однако отказавшись от газопровода, страна создаст прецедент – пошатнется надежность правовых решений. А в результате Берлин столкнется с судебным разбирательством.
Впрочем, пока эксперты оптимистично смотрят на судьбу проекта. Так, заявление "Газпрома" о существующем риске заморозки "СП-2", носит чисто политический характер. Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева считает, что компания таким образом давит на заинтересованные в проекте страны.
А вот аналитик ГК "Финам" Иван Семченков полагает, что говорить о том, что будет с проектом в ближайшее время, сложно.
"Энергокомпании оправляются от последствий пандемии, простой строительства удорожает его стоимость для "Газпрома" и зарубежных партнеров – каждая из заинтересованных сторон тянет в свою сторону, но проект не двигается с места",
– заявил эксперт "Известиям".
Аналитик Дмитрий Лукашов из SoftLink полагает, что европейские партнеры должны защищать проект от санкций США, хоть это и будет непросто.
В Европе же, тем временем, говорят о том, что отказ от "Северного потока – 2" – это лицемерие.

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