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В Германии и Австрии ужесточают карантин: В Сети заподозрили "руку Китая"

19 января 2021, 12:40  •  47 • Политика
Германия может ужесточить карантинные меры и обязать носить респираторы вместо медицинских масок. В Сети подозревают "руку Китая", который производит респираторы.
В Германии готовятся ужесточить ограничительные меры против коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, обязательное ношение масок хотят заменить на ношение респираторов высокой степени защиты класса FFP2, сообщает EuroNews.
Отмечается, что данная мера уже принята в Баварии. Там с 24 января жители будут обязаны носить респиратор высокой степени защиты класса FFP2 в общественных местах и в общественном транспорте.
Аналогичное правило может быть введено и в других немецких федеральных землях,
- сообщает EuroNews.
В Австрии также собираются обязать жителей страны носить респираторы высокой степени защиты класса FFP2 вместо защитных масок. Австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил, что данная мера будет введена с 25 января, пишет Regnum.
Между тем в Сети заподозрили в происходящем "руку Китая". Дело в том, что Поднебесная является одним из основных поставщиков респираторов высокой степени защиты класса FFP2. Если их ношение станет обязательным, то китайские производители получат множество заказов.

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