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В Германии граждане выступили против оружия для Украины: Политолог назвал цифры

19 января 2022, 01:05  •  53 • Политика
Политолог Александр Сосновский показал, как относятся граждане ФРГ к поставкам оружия на Украину.
Политолог Александр Сосновский привёл данные об отношении граждан Германии к предложениям ряда политиков поставить на Украину оружие.
В СМИ стран Запада регулярно публикуются вбросы о якобы готовящейся агрессии России против Украины. Эти сообщения используются для поставки режиму в Киеве оружия. Украине поставляют оружие США, Великобритания, Канада и другие страны НАТО.
В частности, по данным канала "Военный обозреватель", Великобритания уже поставила Киеву не менее 1100 противотанковых ракетных комплексов NLAW.
70% немцев против поставок Германией оружия на Украину. Данные опроса журнала "Фокус",
- привёл Сосновский данные опроса немецкого СМИ в своём Telegram-канале.

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