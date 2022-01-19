В Германии граждане выступили против оружия для Украины: Политолог назвал цифры

Политолог Александр Сосновский показал, как относятся граждане ФРГ к поставкам оружия на Украину.

Политолог Александр Сосновский привёл данные об отношении граждан Германии к предложениям ряда политиков поставить на Украину оружие.

В СМИ стран Запада регулярно публикуются вбросы о якобы готовящейся агрессии России против Украины. Эти сообщения используются для поставки режиму в Киеве оружия. Украине поставляют оружие США, Великобритания, Канада и другие страны НАТО.

В частности, по данным канала "Военный обозреватель", Великобритания уже поставила Киеву не менее 1100 противотанковых ракетных комплексов NLAW.

70% немцев против поставок Германией оружия на Украину. Данные опроса журнала "Фокус",

- привёл Сосновский данные опроса немецкого СМИ в своём Telegram-канале.