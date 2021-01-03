Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Китае заметили "хитрые манёвры" Кремля: "Удар" по Украине ...
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
"Газпром" довел Украину до истерики: Россия начала экспорт газа в Европу
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфи...
Главная / Политика

В Германии бьют тревогу после новых действий США против "Северного потока - 2"

03 января 2021, 10:45  •  0 • Политика
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Проект покидают ключевые игроки
Немецкий депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что ситуация в энергетической сфере ФРГ катастрофическая, а отказ от российского проекта и вовсе станет для страны "самоубийством". Такое заявление он сделал на фоне принятия новых ограничений США против газопровода.
Напомним, 1 января Сенат впервые за время президентства Трампа смог обойти его вето и принять проект оборонного бюджета на 2021 год, в который также включены санкции против страховых компаний, способных выдать нужные финальные документы для ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2".
Сразу после этого газопровод лишился одного из ключевых игроков – норвежская сертификационная компания DNV GL прекратила сотрудничество из-за опасения перед американскими санкциями, сообщило РБК.
Гердт отмечает, что Германия сильно пострадала из-за "зеленой" политики – к примеру, из-за отказа от использования АЭС энергия в стране станет еще дороже. На фоне таких решений "Северный поток – 2" просто необходим, заявил он в интервью телеканалу "360".
"Отказ от "Северного потока – 2" – это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. "Северный поток – 2" не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим? Это полный абсурд, это полный бред", – сказал депутат.
Он выразил надежду, что в этом году политическим управлением в стране начнут заниматься новые люди, ставящие интересы своего народа превыше всего.
В сентябре в Германии должны пройти новые выборы. Действующий канцлер страны Ангела Меркель участвовать в них отказалась, поэтому в стране должно появиться новое управляющее лицо.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



0
Источник
Похожие новости
02 января 2021, 13:40
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфире
02 января 2021, 19:10
Разговор с позиции силы: США бросили новый вызов России - политолог
02 января 2021, 17:20
В Британии захотели "усмирить" Россию с помощью США
02 января 2021, 15:30
Чем спастись от вируса? Спецменю для президента, доступное каждому: Откровения экс-повара Кремля
02 января 2021, 19:10
Ждите новый ворох "грязного белья" Навального: Блогера записали в "мерзкую компанию"
02 января 2021, 15:30
Вместо протестов - новогодний городок: Митинги в поддержку Фургала в Хабаровске выдохлись?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 декабря 2020, 09:25
Почему у Украины получилось: граждане подарят своей власти миллиарды
28 декабря 2020, 13:35
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессой
29 декабря 2020, 05:10
Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomberg
02 января 2021, 08:10
«Сам ты на пiску» – Зеленский облажался в новогоднем обращении с Крымом
31 декабря 2020, 21:20
Днепр – не частная собственность Киева: Поклонская жёстко высказалась о водной блокаде Крыма
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
02 января 2021, 13:40
"До чего Путин Америку довёл": Чета Байденов оконфузилась в прямом эфире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.