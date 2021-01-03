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В Германии бьют тревогу после новых действий США против "Северного потока - 2"
03 января 2021, 10:45 • 0 • Политика
Проект покидают ключевые игроки
Немецкий депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что ситуация в энергетической сфере ФРГ катастрофическая, а отказ от российского проекта и вовсе станет для страны "самоубийством". Такое заявление он сделал на фоне принятия новых ограничений США против газопровода.
Напомним, 1 января Сенат впервые за время президентства Трампа смог обойти его вето и принять проект оборонного бюджета на 2021 год, в который также включены санкции против страховых компаний, способных выдать нужные финальные документы для ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2".
Сразу после этого газопровод лишился одного из ключевых игроков – норвежская сертификационная компания DNV GL прекратила сотрудничество из-за опасения перед американскими санкциями, сообщило РБК.
Гердт отмечает, что Германия сильно пострадала из-за "зеленой" политики – к примеру, из-за отказа от использования АЭС энергия в стране станет еще дороже. На фоне таких решений "Северный поток – 2" просто необходим, заявил он в интервью телеканалу "360".
"Отказ от "Северного потока – 2" – это просто самоубийство. Недостаток энергетики огромнейший. "Северный поток – 2" не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его еще и не запустим? Это полный абсурд, это полный бред", – сказал депутат.
Он выразил надежду, что в этом году политическим управлением в стране начнут заниматься новые люди, ставящие интересы своего народа превыше всего.
В сентябре в Германии должны пройти новые выборы. Действующий канцлер страны Ангела Меркель участвовать в них отказалась, поэтому в стране должно появиться новое управляющее лицо.
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