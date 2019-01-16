В Германии бастуют аэропорты, в Греции протестующие учителя дерутся с полицией

В Германии бастуют 23 тыс. сотрудников службы безопасности восьми аэропортов – Франкфурта-на-Майне, Дрездена, Бремена, Эрфурта, Гамбурга, Лейпцига, Ганновера и Мюнхена. Они поддержали коллег из Кёльна, Дюссельдорфа, Штутгарта, Бонна и Берлина, бастовавших на прошлой неделе.

Из-за забастовки отменены сотни рейсов. Например, во Франкфурте-на-Майне отменён каждый третий вылет из 1200, 135 тыс. пассажиров остались с билетами на руках. Тем, кому повезло попасть на рейс, вынуждены простаивать в долгих очередях на пунктах контроля: из-за нехватки персонала осмотр пассажиров производится очень медленно.

Забастовщики требуют перехода на почасовую оплату и повышения зарплаты до €20 в час. Сейчас они получают в зависимости от региона и объёма работы €13-17 в час. Работодатели не готовы к такому повышению зарплат и согласны прибавить только 6,4%. На 23 января назначены очередные, пятые по счёту переговоры забастовщиков с работодателями о повышении оплаты труда.

В Греции произошла вторая за неделю стычка бастующих учителей с полицией. Три тысячи учителей и поддержавших их горожан пытались прорваться в здание парламента, чтобы выразить греческим политикам недовольство условиями и оплатой труда. Полиция ответила слезоточивым газом. В первой демонстрации протеста приняли участие 2 тыс. человек.

Учителя возмущены нехваткой кадров в школах, отсутствием надбавок за стаж и заморозкой роста зарплат, введённой правительством десять лет назад, после мирового финансового кризиса 2009 г.

Министерство образования Греции пообещало в ближайшие три года нанять 15 тыс. педагогов, но протестующие утверждают, что этого количества недостаточно для снижения с них сверхурочной рабочей нагрузки.