Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Интересы людей прежде всего: в Кремле рассматривают лишь один вариант решения во...
В Хакасии назвали заслуженной 300-процентную премию поработавшей 2 недели чиновн...
«Вышвырните детей»: в Москве правоохранительные органы проверят действия коллект...
Альтернативный план и новое правительство: Эксперт предположил, что ждет Мэй пос...
Главная / В мире

В Германии бастуют аэропорты, в Греции протестующие учителя дерутся с полицией

16 января 2019, 14:54  •  89 • В мире
В Германии бастуют 23 тыс. сотрудников службы безопасности восьми аэропортов – Франкфурта-на-Майне, Дрездена, Бремена, Эрфурта, Гамбурга, Лейпцига, Ганновера и Мюнхена. Они поддержали коллег из Кёльна, Дюссельдорфа, Штутгарта, Бонна и Берлина, бастовавших на прошлой неделе.
Из-за забастовки отменены сотни рейсов. Например, во Франкфурте-на-Майне отменён каждый третий вылет из 1200, 135 тыс. пассажиров остались с билетами на руках. Тем, кому повезло попасть на рейс, вынуждены простаивать в долгих очередях на пунктах контроля: из-за нехватки персонала осмотр пассажиров производится очень медленно.
Забастовщики требуют перехода на почасовую оплату и повышения зарплаты до €20 в час. Сейчас они получают в зависимости от региона и объёма работы €13-17 в час. Работодатели не готовы к такому повышению зарплат и согласны прибавить только 6,4%. На 23 января назначены очередные, пятые по счёту переговоры забастовщиков с работодателями о повышении оплаты труда.
В Греции произошла вторая за неделю стычка бастующих учителей с полицией. Три тысячи учителей и поддержавших их горожан пытались прорваться в здание парламента, чтобы выразить греческим политикам недовольство условиями и оплатой труда. Полиция ответила слезоточивым газом. В первой демонстрации протеста приняли участие 2 тыс. человек.
Учителя возмущены нехваткой кадров в школах, отсутствием надбавок за стаж и заморозкой роста зарплат, введённой правительством десять лет назад, после мирового финансового кризиса 2009 г.
Министерство образования Греции пообещало в ближайшие три года нанять 15 тыс. педагогов, но протестующие утверждают, что этого количества недостаточно для снижения с них сверхурочной рабочей нагрузки.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

89
Источник
Похожие новости
16 января 2019, 01:39
«Крупнейшее поражение правительства с 1920-х годов»: британский парламент не принял соглашение по брекситу
15 января 2019, 19:10
«Настрой — вера в победу»: задержанный в Греции программист Винник рассчитывает вернуться на родину
16 января 2019, 11:39
Не ходите, канадцы, в Поднебесную гулять
Загрузка...
16 января 2019, 14:54
Standard Chartered Bank об изменениях мирового порядка к 2030 году
15 января 2019, 22:39
Настя Рыбка подбирается к Дональду Трампу?
16 января 2019, 08:09
«Сверхзвуковые угрозы»: Пентагон потратит $240 млн на совершенствование ПРО США
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2019, 20:24
"Разорванный" на куски Т-72М1 нигерийской армии оставили на поле боя - видео
15 января 2019, 09:39
"Такого газа мы нигде еще не видели": Вучич рассказал, почему Сербия ждет Путина и как Запад пытался нажиться на Балканах
12 января 2019, 13:24
"Идет, чтобы побеждать": В предвыборную гонку на Украине вступит неожиданный новичок - заявление журналиста
12 января 2019, 23:09
Генпрокуратуру завалили жалобами на Дмитрия Быкова из-за "Гитлера-освободителя"
13 января 2019, 18:39
″Пусть пойдут поторгуются″: Эксперт назвал Украине "запасной вариант" источника энергоресурсов, как у России
12 января 2019, 00:24
"Мы-то готовы. А ты, Саша, готов?": В Сети ответили на предупреждение Лукашенко о "пробе на зуб"
14 января 2019, 10:54
Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.