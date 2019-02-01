В Германии атаки против российских журналистов назвали "единодушной критикой"

В Германском союзе журналистов (ГСЖ) заявили, что, вопреки заявлениям представителя МИД РФ Марии Захаровой, в стране не существует никакой организованной кампании против российских журналистов. То, что может показаться таковыми атаками из Москвы, настаивают в организации, есть лишь "единодушная критика" методов работы российских СМИ.

Напомним, что ранее официальный представитель российского дипломатического ведомства заявила, что в ФРГ проводится активная работа по "демонизации различных объединений соотечественников и русскоязычной прессы". В частности Захарова отметила, что под эту масштабную атаку попал информационный ресурс RT Deutsch.

Отвечая на это заявление, глава ГСЖ Франк Ибераль настоял на том, что сейчас, как и раньше, представители российских СМИ могут свободно работать на территории Германии. Он опроверг факт того, что в стране ведется какая-либо кампания дискредитации или замалчиванию данных изданий и связанных с ними журналистов.

Тем не менее Ибераль признал, что в отношении RT Deutsch имеет место быть "единодушная критика с различных сторон относительно их методов работы". Также глава ГСЖ заявил, что разделяет данную позицию своих коллег и будет поддерживать требования по отказу порталу RT Deutsch в лицензии на вещание.

Обо всем этом сообщает ТАСС.