В Германии 15-летняя девочка умерла после прививки от ковида: Оказалось, это не единственный случай

В Германии разбираются в обстоятельствах загадочной смерти 15-летней школьницы после прививки от коронавируса. Мать уверена: между вакциной и гибелью девочки есть связь. И, как оказалось, это не единственный случай.

В немецких СМИ активно обсуждают факт смерти 15-летней девочки из Холлфельда, которая скончалась после прививки от коронавируса. Убитая горем мать подростка написала в своих соцсетях, что её дочь умерла из-за "серьёзных побочных эффектов" вакцины против ковида.

Как пишет издание Bayreuther Tagblatt, в полиции заявили о начале расследования этого трагического случая, но пока не сообщили никакой новой информации.

Известно, что вскрытие уже проведено, но о причинах смерти по-прежнему ничего не известно. Между тем мать девочки более трёх часов продержали в полиции, выясняя обстоятельства гибели девушки-подростка. "Я твёрдо убеждена, что это была вакцинация", - заявила женщина на допросе, говоря о причине смерти дочери. СМИ не уточняют, каким именно из зарегистрированных на Западе препаратов была вакцинирована школьница. В основном там прививают вакцинами AstraZeneka и Pfizer, к которым у специалистов накопилось уже много вопросов и претензий.

Как узнали корреспонденты международной газеты The Epoch Times, это не единственный случай: в октябре вскоре после вакцинации скончался 19-летний выпускник средней школы. Несчастье произошло во время поездки молодого человека со своим классом на экскурсию в Зигмаринген.