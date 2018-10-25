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В Генштабе ВСУ обсудили возможные сценарии в случае обострения ситуации в Донбассе
25 октября 2018, 13:54 • 128 • Украина
Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что обсудил с командующими украинскими воинскими подразделениями на юге-востоке страны возможность обострения ситуации в Донбассе.
© ministryofdefenceua / Flickr
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«С командующими на юге Украины проработали вопросы моделирования сценариев и взаимодействия на случай обострения ситуации», — сообщил Муженко, не вдаваясь в подробности.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко приказал украинским военным в Донбассе отвечать на огонь противника, применяя любое имеющееся в их распоряжении оружие.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН оценил приказ Порошенко.
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