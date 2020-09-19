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В Генштабе ВС рассказали об "ударах" самолётов США по России

19 сентября 2020, 00:40  •  49 • Политика
В Генштабе ВС рассказали об "ударах" самолётов США по России. В конце лета - начале осени американские B-52H отрабатывали условные бомбардировки по военным объектам РФ. В ходе этих учений, которые разворачивались в небе над Чёрным и Азовским морями, бомбардировщики НАТО подошли на 11 км к российской границе.
Первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России Сергей Рудской рассказал в ходе брифинга об авиационных учениях НАТО вблизи российских границ, которые состоялись в конце лета - начале осени.
Американские самолёты отрабатывали условные бомбардировки по объектам РФ, расположенным в южной части страны. Такие тренировки наблюдались 28 августа, а также 4 и 14 сентября.
Бомбардировщики ВВС Соединённых Штатов условно наносили удары крылатыми ракетами. Это происходило в небе над Чёрным и Азовским морями. При этом B-52H действовали на дистанции всего в 11 км от госграницы РФ.
Также в Генштабе зафиксировали резкий рост числа разведывательных операций авиационных сил НАТО в регионе по сравнению с тем же периодом прошлого года. Речь идёт об увеличении на 40 процентов, а непосредственно у берегов Крыма - на 61 процент.
"Только 4 сентября одновременно над Чёрным морем находилось пять разведывательных летательных аппаратов", - подчеркнул Рудской.

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