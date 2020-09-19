В Генштабе ВС рассказали об "ударах" самолётов США по России

Первый заместитель начальника Генерального штаба ВС России Сергей Рудской рассказал в ходе брифинга об авиационных учениях НАТО вблизи российских границ, которые состоялись в конце лета - начале осени.

Американские самолёты отрабатывали условные бомбардировки по объектам РФ, расположенным в южной части страны. Такие тренировки наблюдались 28 августа, а также 4 и 14 сентября.

Бомбардировщики ВВС Соединённых Штатов условно наносили удары крылатыми ракетами. Это происходило в небе над Чёрным и Азовским морями. При этом B-52H действовали на дистанции всего в 11 км от госграницы РФ.

Также в Генштабе зафиксировали резкий рост числа разведывательных операций авиационных сил НАТО в регионе по сравнению с тем же периодом прошлого года. Речь идёт об увеличении на 40 процентов, а непосредственно у берегов Крыма - на 61 процент.