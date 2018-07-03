В Генштабе Украины объяснили решение о декоммунизации в армии

В Генштабе Украины прокомментировали решение главы ведомства о подписании приказа о декоммунизации в украинской армии.

«Это решение было связано с подписанием президентом Владимиром Путиным указа, которым он назвал именами украинских городов российские военные части. Мы восприняли это как оскорбление, поэтому в нашем указе и написано про коммунистические и нацистские символики. Это намёк», — сообщил источник RT в Генштабе Украины.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в украинской армии. По его словам, это является «подтверждением правильности курса» ВСУ.

Накануне российский лидер Владимир Путин подписал серию указов о присвоении почётных наименований 11 частям армии России.