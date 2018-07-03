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В Генштабе Украины объяснили решение о декоммунизации в армии
03 июля 2018, 19:39 • 60 • Украина
В Генштабе Украины прокомментировали решение главы ведомства о подписании приказа о декоммунизации в украинской армии.
© Maxym Marusenko globallookpress.com
«Это решение было связано с подписанием президентом Владимиром Путиным указа, которым он назвал именами украинских городов российские военные части. Мы восприняли это как оскорбление, поэтому в нашем указе и написано про коммунистические и нацистские символики. Это намёк», — сообщил источник RT в Генштабе Украины.
Ранее сообщалось, что начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко подписал приказ о декоммунизации в украинской армии. По его словам, это является «подтверждением правильности курса» ВСУ.
Накануне российский лидер Владимир Путин подписал серию указов о присвоении почётных наименований 11 частям армии России.
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