В Генштабе Белоруссии объяснили Западу военную доктрину Москвы и Минска

Первый заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Игорь Король объяснил Западу военную доктрину Союзного государства. Он напомнил, что ни Москва, ни Минск не имеют агрессивных намерений.

4 ноября состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Оно прошло в режиме видеоконференции. Стороны подписали 28 отраслевых программ, в числе которых и новая военная доктрина.

"Что Российская Федерация, что Республика Беларусь никогда не являлись агрессорами", - подчеркнул Игорь Король в интервью одному из белорусских телеканалов.

Он отметил, что армии обеих стран всегда готовы защищать свой народ и свою территорию, но не собираются ни развязывать войны, ни что-то завоёвывать. Однако оппоненты не прекращают "военные определённые приготовления".

Король призвал не драматизировать ситуацию. По его мнению, раздувание риторики о якобы агрессивной политике Москвы и Минска со стороны сопредельных стран - не что иное, как попытка отвлечь население от собственных политических и экономических проблем.

У границ с Белоруссией усиливается военная составляющая. Замначальника Генштаба назвал это "бряцанием оружием", которое в Минске трактуют исключительно как провокацию.