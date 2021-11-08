Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Осеннее обострение: Киев намерен объявить мобилизацию и ввести военное положение
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупр...
Главная / Политика

В Генштабе Белоруссии объяснили Западу военную доктрину Москвы и Минска

08 ноября 2021, 02:00  •  74 • Политика
Первый заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии Игорь Король объяснил Западу военную доктрину Союзного государства. Он напомнил, что ни Москва, ни Минск не имеют агрессивных намерений.
4 ноября состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства. Оно прошло в режиме видеоконференции. Стороны подписали 28 отраслевых программ, в числе которых и новая военная доктрина.
"Что Российская Федерация, что Республика Беларусь никогда не являлись агрессорами", - подчеркнул Игорь Король в интервью одному из белорусских телеканалов.
Он отметил, что армии обеих стран всегда готовы защищать свой народ и свою территорию, но не собираются ни развязывать войны, ни что-то завоёвывать. Однако оппоненты не прекращают "военные определённые приготовления".
Король призвал не драматизировать ситуацию. По его мнению, раздувание риторики о якобы агрессивной политике Москвы и Минска со стороны сопредельных стран - не что иное, как попытка отвлечь население от собственных политических и экономических проблем.
У границ с Белоруссией усиливается военная составляющая. Замначальника Генштаба назвал это "бряцанием оружием", которое в Минске трактуют исключительно как провокацию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





74
Источник
Похожие новости
07 ноября 2021, 18:25
Противникам России в Чёрном море показали наглядный пример тотального уничтожения
07 ноября 2021, 18:25
Франция и Германия игнорируют предложения России по встрече в нормандском формате
07 ноября 2021, 20:10
Политэксперт оценил шансы на третью мировую войну из-за Украины
07 ноября 2021, 20:10
Шойгу назвал главное преимущество русской авиации
07 ноября 2021, 21:55
Читать, спать и искать себя: Меркель поделалась планами на будущее
07 ноября 2021, 23:40
"Контраст с действиями Трампа": Салливан объяснил, как Байден ставит США на последнее место
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 ноября 2021, 20:40
«Возможны любые провокации»: Шойгу объяснил действия кораблей НАТО в Чёрном море попы...
07 ноября 2021, 21:15
До 5 января 2022 года: суд арестовал подозреваемых в нападении на мужчину с ребёнком ...
07 ноября 2021, 21:55
Читать, спать и искать себя: Меркель поделалась планами на будущее
07 ноября 2021, 23:40
"Контраст с действиями Трампа": Салливан объяснил, как Байден ставит США на...
08 ноября 2021, 00:10
«Увеличение зоны обзора»: как совершенствуется радиолокационная разведка России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 ноября 2021, 21:00
"Приказ "первого лица" по Донбассу в действии? Депутат Госдумы прибыл в Донецк
02 ноября 2021, 01:15
"Экобомбы в центре Европы": Зеленский оскорбил Крым и Донбасс на экосаммите в Глазго
05 ноября 2021, 22:40
Вам капут, товарищ Зеленский
03 ноября 2021, 02:20
Зачем Зеленский ездил на саммит в Глазго: Политологи раскрыли цель президента Украины
01 ноября 2021, 09:30
Украина захватила десятки российских локомотивов: это разграбление
06 ноября 2021, 19:05
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупредив о последствиях
05 ноября 2021, 15:05
Лукашенко окончательно отказался от политического объединения с Россией - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.