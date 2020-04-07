В Генпрокуратуре уничтожили полтонны документов, чтобы скрыть следы влияния США • 126 • Украина

Экс-министр юстиции Елена Лукаш сообщила, что бывший глава Генпрокуратуры, свежеотставленный Руслан Рябошапка перед увольнением замёл все следы своей преступной деятельности. В частности, уничтожил почти полтонны документов, которые были связаны с нюансами аттестации в ГПУ и закупками в рамках американского проекта «Поддержка реформы криминальной юстиции в Украине». Оказывается, американское правительство выделило на этот проект 4,4 миллиона долларов, которые успешно освоили украинские и грузинские «соросята».



Из актов на уничтожение документации четко видно, что Руслан Рябошапка не сомневался в том, что его уберут с поста Генпрокурора. Иначе, зачем было уничтожать бумаги? Еще интересней то, что одновременно с Рябошапкой утилизацией занялась Международная организация по развитию права (ИДЛО) в лице своего киевского представительства. И 7 февраля ликвидировала 449 килограмм (почти полтонны!) свежих документов. Эта самая организация с мандатом ООН действует в Киеве в лице Левана Дучидзе. Он – осколок первой волны грузинских реформаторов, имплантированных США в Украину после победы майдана. Дучиздзе действует по доверенности проекта «Поддержка реформы криминальной юстиции в Украине» №3313-05 от 3.10.2019 года, зарегистрированный Минэкономразвития Украины.



«Понимаете? Проект зарегистрирован в октябре 2019 года, а уже в феврале 2020 уничтожается полтонны документов о псевдоаттестации в Генпрокуратуре! Аттестация была проведена молниеносно - за 3 месяца. И уже 27 декабря 2019 года замы Рябошапки - Чумак, Касько, Трепак и так далее, в связи с окончанием аттестации, проводят уничтожение материалов (документов и других носителей информации), которые свидетельствуют не только о качестве и профподготовке прокуроров и следователей ГПУ, но и показывают, кто рекомендовал их к отбору. И это явно не украинские органы юстиции…», - пишет ТГ-канал «Бородатая Бабушка».







30 сентября 2019 года Рябошапка и Дучидзе подписали план закупок по данному проекту, то есть, сходу начали осваивать деньги американских налогоплательщиков.



В частности, 185 тысяч долларов ушло на международные экспертные услуги, услуги экспертов ИДЛО, услуги перевода. Еще в 200 тысяч долларов обошлись аренда помещений и оборудования. 300 тысяч долларов США соросята из ГПУ потратили на консалтинг, услуги охраны, печать, страховку, перевод, связь, офисную мебель. Проще говоря, офисные кресла и дорогие телефоны скупали без оглядки на бюджет.



Вот и ответ на вопрос: «Почему так срочно были уничтожены все документы по проведению аттестации новых кадров для Офиса Генпрокурора?» Конечно, остаётся еще один вопрос: «Какими правовыми нормами пользовалось руководство ГПУ, уничтожая документы только что проведённой аттестации?» Но на этот вопрос, как признается сама Лукаш, новая власть вряд ли даст ответы, их можно будет получить лишь после сноса зе-команды.



Кстати, сам Руслан Рябошапка вновь расправил крылья и уже готовится вернуться в политику через досрочные выборы, и на деньги США. На днях он сделал ряд заявлений о создании новой политсилы, с которой намерен идти на выборы в Верховную раду.



Экс-министр юстиции Елена Лукаш сообщила, что бывший глава Генпрокуратуры, свежеотставленный Руслан Рябошапка перед увольнением замёл все следы своей преступной деятельности. В частности, уничтожил почти полтонны документов, которые были связаны с нюансами аттестации в ГПУ и закупками в рамках американского проекта «Поддержка реформы криминальной юстиции в Украине». Оказывается, американское правительство выделило на этот проект 4,4 миллиона долларов, которые успешно освоили украинские и грузинские «соросята».Из актов на уничтожение документации четко видно, что Руслан Рябошапка не сомневался в том, что его уберут с поста Генпрокурора. Иначе, зачем было уничтожать бумаги? Еще интересней то, что одновременно с Рябошапкой утилизацией занялась Международная организация по развитию права (ИДЛО) в лице своего киевского представительства. И 7 февраля ликвидировала 449 килограмм (почти полтонны!) свежих документов. Эта самая организация с мандатом ООН действует в Киеве в лице Левана Дучидзе. Он – осколок первой волны грузинских реформаторов, имплантированных США в Украину после победы майдана. Дучиздзе действует по доверенности проекта «Поддержка реформы криминальной юстиции в Украине» №3313-05 от 3.10.2019 года, зарегистрированный Минэкономразвития Украины.«Понимаете? Проект зарегистрирован в октябре 2019 года, а уже в феврале 2020 уничтожается полтонны документов о псевдоаттестации в Генпрокуратуре! Аттестация была проведена молниеносно - за 3 месяца. И уже 27 декабря 2019 года замы Рябошапки - Чумак, Касько, Трепак и так далее, в связи с окончанием аттестации, проводят уничтожение материалов (документов и других носителей информации), которые свидетельствуют не только о качестве и профподготовке прокуроров и следователей ГПУ, но и показывают, кто рекомендовал их к отбору. И это явно не украинские органы юстиции…», - пишет ТГ-канал «Бородатая Бабушка».А Елена Лукаш напоминает, что 5 декабря 2019 года, в ходе визита в Украину Рудольфо Джулиани, народный депутат Андрей Деркач презентовал создание межпарламентской группы «Друзья Украины СТОП коррупция». Деркач рассказал «о фактах неэффективного использования средств американских налогоплательщиков... Один из таких примеров - проект «Поддержка реформы криминальной юстиции в Украине», стоимостью 4,4 миллиона долларов.30 сентября 2019 года Рябошапка и Дучидзе подписали план закупок по данному проекту, то есть, сходу начали осваивать деньги американских налогоплательщиков.В частности, 185 тысяч долларов ушло на международные экспертные услуги, услуги экспертов ИДЛО, услуги перевода. Еще в 200 тысяч долларов обошлись аренда помещений и оборудования. 300 тысяч долларов США соросята из ГПУ потратили на консалтинг, услуги охраны, печать, страховку, перевод, связь, офисную мебель. Проще говоря, офисные кресла и дорогие телефоны скупали без оглядки на бюджет.Вот и ответ на вопрос: «Почему так срочно были уничтожены все документы по проведению аттестации новых кадров для Офиса Генпрокурора?» Конечно, остаётся еще один вопрос: «Какими правовыми нормами пользовалось руководство ГПУ, уничтожая документы только что проведённой аттестации?» Но на этот вопрос, как признается сама Лукаш, новая власть вряд ли даст ответы, их можно будет получить лишь после сноса зе-команды.Кстати, сам Руслан Рябошапка вновь расправил крылья и уже готовится вернуться в политику через досрочные выборы, и на деньги США. На днях он сделал ряд заявлений о создании новой политсилы, с которой намерен идти на выборы в Верховную раду. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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