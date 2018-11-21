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В Генпрокуратуре Украины отчитались о расследовании преступлений на «майдане»
21 ноября 2018, 15:54 • 72 • Украина
Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что большинство из 4,7 тыс. преступлений во время событий на «майдане» в 2014 году раскрыты.
© Андрей Стенин РИА Новости
Об этом сообщает УНИАН.
«На сегодняшний день из тех 4,7 тыс. преступлений большая часть раскрыта, то есть установлены обстоятельства совершения этих преступлений. В самом лучшем варианте, который есть у нас, — это установлены и исполнители, и организаторы, и заказчики, и пособники, в том числе и среднее звено», — сказал Горбатюк.
По его словам, в отношении 279 лиц обвинительные акты направлены в суд, при этом 13 человек находятся под стражей.
Ранее Горбатюк подтвердил информацию о задержании снайпера по подозрению в убийстве на «евромайдане».
Пять лет назад в Киеве начались массовые протесты, вошедшие в историю под названием «евромайдан». Их участники выступали за подписание договора об ассоциации с Евросоюзом и против экономического сближения с Россией. Акции протеста быстро переросли в захваты органов власти и противостояние с силовиками.
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