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В Генпрокуратуре Украины назвали сумму конфискованных у окружения Януковича средств

22 февраля 2019, 17:39  •  73 • Украина
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в социальной сети Facebook назвала сумму денежных средств, конфискованных у окружения бывшего президента страны Виктора Януковича и переведённых в украинский бюджет.
 
Reuters
 

«Сообщаю тем, кто сомневался: сегодня, 22 февраля 2019 года, средства в сумме 1,478 млрд гривен (более $53 млн. — RT) перечислены на банковский счёт Государственной казначейской службы Украины», — заявила она.

Ранее стало известно, что защита Януковича подала апелляцию на приговор суда в Киеве по делу о государственной измене. 

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