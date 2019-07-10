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В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной

10 июля 2019, 18:39  •  50 • Политика
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной рассказал о постоянном взаимодействии с Украиной по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам. Об этом 10 июля сообщает «РИА Новости».
По его словам, за этот год российское ведомство направило Украине 20 запросов, из которых было удовлетворено пять, а по трем пришел отказ. В свою очередь, Генпрокуратура России рассмотрела 32 запроса. О выдаче было принято 11 решений, по четырем было отказано, а еще два находятся в статусе отсрочки.
16 мая сообщалось, что генеральный прокурор России Юрий Чайка встретился с министром юстиции Хорватии Драженом Бошняковичем и его словенским коллегой Андреа Катич. В ходе переговоров представители стран выразили желание и дальше развивать сотрудничество.

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