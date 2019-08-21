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В генконсульстве России опровергли сообщения о взимании денег с Мефёдова

21 августа 2019, 21:09  •  73 • Украина
Исполняющий обязанности генерального консула в Одессе Андрей Осьмаков в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что у россиянина Евгения Мефёдова после освобождения под залог из украинской тюрьмы в генконсульстве России в Одессе потребовали плату за оформление документов.
 
© odessa.mid.ru
 

«Евгений Мефёдов был освобождён 19 августа. 20 августа он пришёл к нам на консульский приём, у него были приняты заявления для направления в МВД России с тем, чтобы подтвердить его российское гражданство, так как на руках у него не было ни одного российского документа. Без взимания консульского сбора 20 августа был направлен запрос в МВД. Сегодня, 21 августа, благодаря нашим усилиям получен ответ, в котором содержится информация о том, что он приобрёл российское гражданство и был зарегистрирован на территории России 6 февраля 1992 года. Соответственно, мы связались с Евгением и пригласили его на приём с тем, чтобы он сдал документы на оформление нового паспорта. Документы будут направлены в МИД, новый паспорт будет получен диппочтой, и мы выдадим его Евгению. Никакие деньги с него не взимались», — сказал Осьмаков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в сети распространяется фейковая информация о том, что у россиянина Евгения Мефёдова после освобождения под залог из украинской тюрьмы в генконсульстве России в Одессе потребовали плату за оформление документов.

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