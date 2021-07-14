В ГД заявили об ударе по престижу США решением вывести войска из Афганистана

Решение властей США вывести войска из Афганистана наносит удар по престижу государства и лишает страны сферы влияния в регионе. Об этом в среду, 14 июля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«В принципе ошибкой является само введение войск, но если уже войска ввели, то надо их там оставлять. Любая такая операция по выводу войск наносит очень сильный удар по престижу государства. Когда государство сначала закрепляется своими войсками на территории другого государства, для него стратегически важного, а потом оттуда уходит — это наносит серьезный удар по имиджевой составляющей и теряется сфера влияния в данном регионе. Поэтому, с точки зрения американцев, они, конечно, войска вывели зря», — сказал депутат.

По мнению Шерина, ситуацию в Афганистане США уже не контролировали, так как талибы большую часть территории уже заняли. Теперь очень серьезные проблемы будут у тех, кто сотрудничал с американским режимом все эти годы, отметил он. Также, по словам политика, это пример для остальных стран того, что многие, кто сотрудничает с Соединенными Штатами, могут оказаться «выброшенными за борт» и решать свои судьбоносные проблемы самостоятельно.

«Теперь соседние с Афганистаном государства будут более пристально обращать внимание на взаимодействие с Россией, потому что самостоятельно они с талибами (членами радикального движения «Талибан», запрещенного в РФ. — Ред.) не справятся. Значит, надо сотрудничать в этом плане с Россией, ведь с Америкой чревато, так как она в любой момент может изменить свои планы, решения, договоренности и уйти. Россия в этом плане более стабильный партнер», — заключил Шерин.

Ранее в этот день бывший президент США Джордж Буш-младший раскритиковал вывод американских военнослужащих из Афганистана, назвав решение Белого дома ошибкой. По его словам, будучи главой государства, он вместе с супругой проводил много времени, общаясь с афганскими женщинами. Теперь Буш выразил обеспокоенность судьбой женщин Афганистана.

13 июля стало известно, что США уже завершили процесс вывода своего военного контингента из Афганистана на 95%. Тогда же координатор Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров сообщил, что ООН фиксирует рост количества смертей и ранений среди гражданского населения страны на фоне вывода из государства войск коалиции во главе с США.

Обострение ситуации в Афганистане наблюдается на фоне вывода американцами военного контингента из страны. Американский лидер Джо Байден рассказал о том, что военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа. Он добавил, что Вашингтон достиг своих целей в стране.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на то, что выводом войск из Афганистана США де-факто признали провал своей операции в этой стране. Также он отметил, что и Штаты своими действиями, и Кабул, не желая формирования переходного правительства с движением «Талибан», еще больше осложняют ситуацию в Афганистане.