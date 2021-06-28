В ГД заявили о страхе Запада дисбаланса НАТО при вступлении Украины

На Западе присутствует страх не войны с Россией, а того, что Украина из-за своих внутренних конфликтов может внести дисбаланс в НАТО. Об этом в понедельник, 28 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Накануне посол Германии на Украине Анка Фельдгузен рассказала о всеобщем страхе быть с Россией в прямой войне. По ее словам, Украина имеет очень влиятельных партнеров, которые поддерживают ее амбиции стать членом НАТО. Но вступление в альянс, как посчитала дипломат, произойдет не завтра, поскольку это будет политическое решение. В то же время посол назвала спекуляцией слухи о возможности нападения РФ на Украину при отсутствии газового транзита через украинскую территорию.

«Не этот страх присутствует, а присутствует у них боязнь того, что Украина со своими внутренними конфликтами внесет дисбаланс в систему НАТО. <…> Учитывая, что Украина — это гражданская война внутри государства, плюс проблемы с Закарпатьем, плюс вопросы, связанные с венграми, Донбасс, то, естественно, ни о каком вступлении в НАТО и речи быть не может в ближайшее столетие», — сказал Водолацкий.

Депутат подчеркнул, что НАТО и Западная Европа уважают Россию за ее политику, принципиальность, понимая то, что если альянс начнет какие-то действия рядом с границами РФ, то получит адекватный, симметричный ответ. При этом граждане Западной Европы не хотят подвергаться постоянной и даже мнимой угрозе в угоду США, добавил Водолацкий.

«Поэтому вот это нагнетание, русофобская политика будет постоянно присутствовать, пока не сменятся определенные режимы в некоторых странах Европы, ну и пока Америка не изменит свое отношение: перестанет считать себя мировым жандармом и стремиться построить однополярный мир. Это уже невозможно, это уже не будет», — заключил он.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидатам на пост канцлера Германии с вопросами о членстве Украины в НАТО и ЕС, а также о судьбе Донбасса. По мнению Зеленского, в настоящий момент к «государственным границам Украины стянуто около 100 тыс. российских военных». Кроме того, украинский лидер попросил каждого кандидата высказать свою точку зрения касательно поддержки газопровода «Северный поток – 2».

Ранее, 24 июня, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Украине вряд ли предоставят план действий в отношении членства в НАТО после инцидента с британским эсминцем в Черном море. Заявление парламентария последовало за реакцией на инцидент председателя всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрия Романюка, который назвал случившееся основанием для Киева немедленно потребовать от НАТО предоставления ПДЧ.

В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.