В ГД заявили о планах принять законопроект о региональной власти в декабре

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» может быть принят в декабре этого года. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Я хочу подчеркнуть, что мы через неделю мы будем рассматривать его в первом чтении. И дальше у нас пойдет процедура второго чтения. И я надеюсь, что в декабре мы примем этот закон», — сказал он во время заседания Ассамблеи свердловского регионального отделения «Депутатская вертикаль».

Данный законопроект внесли в Госдуму Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас 27 сентября.

Парламентарии отмечали, что документ подготовлен в развитие положений Конституции о единой системе публичной власти, он предусматривает снятие для губернаторов запрета избираться более двух сроков подряд. Кроме того, согласно документу, высшее должностное лицо региона может называться только главой субъекта Федерации.

Помимо этого, законопроект предполагает введение равных пятилетних сроков для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных законодательных собраний.

При этом парламентарии в Татарстане не поддержали вышеуказанный законопроект. Как сообщалось, депутаты выразили мнение, что реализация документа приведет к фактическому отстранению регионов от федерального законодательного процесса.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин с пониманием относится к особенностям регионов, в которых глава субъекта имеет статус президента, но считает, что в дальнейшем следует прийти к единообразию. По его словам, упорядоченность необходима, однако в то же время важно учитывать определенную специфику ряда регионов, например Татарстана.