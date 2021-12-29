В ГД запланировали принять законопроект о гражданстве в начале 2022 года

Законопроект о гражданстве РФ будет принят Госдумой в начале 2022 года. Об этом в среду, 29 декабря, заявил глава комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат КПРФ Леонид Калашников.

«Текст я видел, более того — участвовал в его разработке вместе с межведомственной комиссией при президенте РФ. Мы его долго разрабатывали после внесения изменений в Конституцию. Он будет в моем комитете. <…> По срокам: он будет в начале следующего [2022] года принят», — приводит ТАСС его слова.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве Российской Федерации» ранее в этот день. Документ расширяет полномочия главы государства в области определения категорий лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства.

Кроме того, проект предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство РФ, а также расширяет перечень преступлений, за которые предусмотрено его лишение.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил, что комитет готов оперативно и всесторонне рассмотреть новый законопроект о гражданстве России. По словам парламентария, положения обновленной редакции законопроекта очень важны.