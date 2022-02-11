В ГД выразили обеспокоенность из-за планов НАТО по усилению в Восточной Европе

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов в пятницу, 11 февраля, прокомментировал планы Североатлантического альянса усилить свои позиции в Восточной Европе.

Ранее в этот же день намерение альянса усилить присутствие на указанном направлении в связи с напряженностью вокруг Украины подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, министры обороны стран блока обсудят этот вопрос на следующей неделе.

Российский парламентарий в беседе с «Думой ТВ» отметил, что инфраструктурные объекты НАТО размещаются вдоль российских границ, несмотря на данные американцами в 1990-х годах России обещания не продвигать альянс на восток «ни на дюйм». И против кого конкретно направлено их размещение не ясно, добавил он.

Кроме того, Красов подчеркнул, что в последнее время участились учения НАТО и полеты разведывательной авиации у российских границ, а также ситуации с заходами кораблей военно-морских сил альянса в акватории морей, в которых расположены российские рубежи.

Президент России Владимир Путин, по его словам, четко обозначил обеспокоенность страны, связанную с безопасностью ее границ. Однако ни США, ни представители «псевдооборонительной организации» — НАТО — не дали российской стороне задокументированных гарантий.

«Поэтому чувство беспокойства у нас как бы остается, но мы видим, что те меры, которые принимает президент Российской Федерации, руководство Министерства обороны, руководство Министерства иностранных дел, они еще раз призывают наших партнеров вернуться за стол переговоров и наконец-то понять обеспокоенность нашей страны», — заключил он.

Как сообщало в пятницу издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные агентства DPA, в НАТО приняли решение разместить многонациональные контингенты на востоке Европы. Отмечается, что речь может идти о Румынии, Болгарии и Словакии.

Возможное укрепление альянса на восточном направлении обосновывают якобы скоплением российских вооруженных сил на границе с Украиной.

Соответствующее предложение военных на текущей неделе приняли 30 стран-членов блока. Встреча министров обороны НАТО, как уточняется, состоится в среду, 18 февраля. На ней должно быть подтверждено данное решение, а после появится официальное заявление. Соответствующий план могут реализовать уже этой весной, добавили издании.

Последние несколько дней некоторые страны Европы начали переброску своих войск в восточном направлении из-за якобы нарастающей угрозы конфликта на Украине. Так, 10 февраля правительство Великобритании сообщило, что страна приведет в готовность еще 1 тыс. военных для поддержки альянса «в случае гуманитарного кризиса» на восточном фланге. Параллельно направить войска на усиление восточного фланга НАТО решили еще несколько стран-членов организации, в том числе Франция, Испания, Дания и Нидерланды.

7 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что администрация США находится в контакте с НАТО по вопросу дополнительной отправки войск в Европу.

Ранее в этом же месяце стало известно о предстоящей переброске дополнительных сил США в Румынию, Польшу и ФРГ. Уточнялось, что планируется отправление около 2 тыс. военных в Польшу и еще нескольких тысяч по направлению юго-восточного фланга НАТО.

Происходит уже, по сути, масштабная переброска войск в Восточную Европу на фоне обеспокоенности ряда европейский стран и США якобы из-за усиления «агрессивных действий» России в отношении Украины, о котором в последнее время твердят на Западе. При этом Москва не раз отвергала подобные обвинения, подчеркивая, что никому не угрожает. По мнению российской стороны, такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

Как подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему российской угрозы вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.

В конце декабря прошлого года года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Затем в январе в три этапа прошли переговоры гарантиям безопасности. Позже в этом же месяце генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о передаче РФ письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности. Параллельно посол Соединенных Штатов Джон Салливан передал Москве письменный ответ Вашингтона.

Путин в свою очередь отметил, что США и НАТО в своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы. Глава государства уточнил, что РФ не увидела адекватного ответа на ключевые требования.