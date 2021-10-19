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В ГД внесут проект о штрафах за неправильное содержание домашних животных

19 октября 2021, 01:15  •  41 • Политика
Правительство России поддержало идею Мособлдумы штрафовать за неправильное содержание домашних животных. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил пресс-центр регионального парламента.
По словам авторов проекта, правила содержания питомцев предусмотрены законодательством, однако отсутствует ответственность за их нарушение, поэтому фактическое применение норм невозможно.
За несоблюдение требований предлагается установить штрафы в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей, а за повторное нарушение — от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, сообщает телеканал «Звезда».
Законопроект будет направлен в Госдуму после доработки профильным комитетом Мособлдумы, уточняет телеканал «360».
Минимальные затраты на всех домашних животных обычно составляют 2 тыс. рублей в месяц. Такой ответ дали 68% участников исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ (документ есть в распоряжении «Известий»).
В 2019 году россияне в среднем отдавали на 500 рублей меньше, говорится в документе. Свыше 5 тыс. рублей в месяц тратят только 4% хозяев. Наибольшие расходы на домашних животных — у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Домашние животные есть почти у половины российских семей, а именно у 49%, что на 5% больше, чем в допандемийном 2019 году. Исходя из этих цифр, в совокупности все домохозяйства в России, в которых есть питомцы, тратят на них около 54 млрд рублей в месяц. В 2019 году жители России в среднем расходовали на домашних животных по 36 млрд рублей в месяц.
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