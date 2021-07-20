В ГД внесут проект о ежемесячной выплате семьям с детьми по 10 тыс. рублей

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в Госдуму проект о ежемесячной выплате семьям с детьми по 10 тыс рублей во второй половине августа. Об этом во вторник, 20 июля, сообщил председатель партии Сергей Миронов.

«Законопроект о справедливой базовом доходе (СБД) мы внесем во второй половине августа. Сейчас мы занимаемся расчетами. Первая категория, которая будет получателем, — это семьи с детьми. Мы предлагаем ежемесячно платить по 10 тыс. рублей каждому члену семьи, в которой есть дети», — заявил председатель партии «РИА Новости».

Он объяснил, что, например, мать-одиночка с одним ребенком будет получать 20 тыс. рублей — по 10 тыс. рублей на человека, а семья из пяти ее членов — матери, отца и троих детей — будет получать 50 тыс. рублей каждый месяц.

Как отметил Миронов, по предварительным расчетам, на это необходимо порядка 7,5 трлн рублей в год.

Вторым этапом станут выплаты СБД пенсионерам, а третьим — каждому гражданину России, на каждый этап уйдет три-четыре года, заключил Миронов.

25 мая Сергей Миронов заявил о том, что депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» внесут летом в Госдуму законопроект о ежемесячной выплате россиянам «справедливого базового дохода» в размере 10 тыс. рублей.

Об инициативе партии о выплатах «справедливого базового дохода» россиянам стало известно ранее в этот же день. Как рассказал член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков, «справедливый базовый доход» предполагает «регулярные выплаты от государства гражданину по факту рождения».

3 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Соответствующее предложение он озвучивал ранее, 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

По данным на 19 июля заявления на выплаты для школьников на портале «Госуслуги» подали уже 10 млн родителей на 14 млн детей.