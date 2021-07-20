Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
Теракт в Донбассе: Зеленский разыгрывает карту "Война"
"Иного выхода нет": Украине дали совет по сближению с Россией после пр...
"Ладно, поехал": вызов Шойгу на допрос в Мариуполь в одном фото
Главная / Политика

В ГД внесут проект о ежемесячной выплате семьям с детьми по 10 тыс. рублей

20 июля 2021, 14:35  •  23 • Политика
Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в Госдуму проект о ежемесячной выплате семьям с детьми по 10 тыс рублей во второй половине августа. Об этом во вторник, 20 июля, сообщил председатель партии Сергей Миронов.
«Законопроект о справедливой базовом доходе (СБД) мы внесем во второй половине августа. Сейчас мы занимаемся расчетами. Первая категория, которая будет получателем, — это семьи с детьми. Мы предлагаем ежемесячно платить по 10 тыс. рублей каждому члену семьи, в которой есть дети», — заявил председатель партии «РИА Новости».
Он объяснил, что, например, мать-одиночка с одним ребенком будет получать 20 тыс. рублей — по 10 тыс. рублей на человека, а семья из пяти ее членов — матери, отца и троих детей — будет получать 50 тыс. рублей каждый месяц.
Как отметил Миронов, по предварительным расчетам, на это необходимо порядка 7,5 трлн рублей в год.
Вторым этапом станут выплаты СБД пенсионерам, а третьим — каждому гражданину России, на каждый этап уйдет три-четыре года, заключил Миронов.
25 мая Сергей Миронов заявил о том, что депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» внесут летом в Госдуму законопроект о ежемесячной выплате россиянам «справедливого базового дохода» в размере 10 тыс. рублей.
Об инициативе партии о выплатах «справедливого базового дохода» россиянам стало известно ранее в этот же день. Как рассказал член Центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков, «справедливый базовый доход» предполагает «регулярные выплаты от государства гражданину по факту рождения».
3 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил в августе выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника. Соответствующее предложение он озвучивал ранее, 21 апреля, в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
По данным на 19 июля заявления на выплаты для школьников на портале «Госуслуги» подали уже 10 млн родителей на 14 млн детей.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






23
Источник
Похожие новости
20 июля 2021, 06:20
Издевательство над русскими заставило депутата Рады перейти на брань
20 июля 2021, 02:40
Зеленский указал миру, что должно стать главным приоритетом
20 июля 2021, 00:50
"Эффектный спектакль": В Британии попытались высмеять подготовку к параду ВМФ России
20 июля 2021, 11:50
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
20 июля 2021, 04:30
Экс-депутат Рады: Транзит русского газа через Украину закроют немцы
20 июля 2021, 06:20
Порошенко дал опрометчивое обещание: "Вернём Крым домой"
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июля 2021, 06:20
Издевательство над русскими заставило депутата Рады перейти на брань
20 июля 2021, 06:20
Американский школьник создал то, до чего не додумались власти: Пожарам дан бой
20 июля 2021, 02:40
"Попытка продвинуться вперёд означает лишь одно": Русский БТР развернул пат...
20 июля 2021, 02:40
Зеленский указал миру, что должно стать главным приоритетом
20 июля 2021, 00:50
"Эффектный спектакль": В Британии попытались высмеять подготовку к параду В...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июля 2021, 05:55
Турецкие отели начали закрывать из-за главной "фишки"
17 июля 2021, 00:25
Украина хочет денег за исполнение Минских соглашений: В Киеве назвали цену
16 июля 2021, 01:25
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
19 июля 2021, 03:45
Непотопляемые американские авианосцы оказались отличной мишенью для русских
17 июля 2021, 17:50
Захарова ткнула ОБСЕ носом в нарушения Украины: "Недостаточно просто "желать успехов"
17 июля 2021, 08:40
Россия начала эту войну: американский смотрящий посетил Донбасс и открыто обвинил Путина
16 июля 2021, 08:45
В России начали действовать "жертвы русских": скоро они запретят женщин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.