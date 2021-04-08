В ГД внесли законопроект об отмене обязательной ГИА для девятиклассников

В Госдуму внесли законопроект об отмене обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА) после девятого класса. Соответствующий документ опубликован 8 апреля в электронной базе нижней палаты парламента.

«Предлагается проводить ГИА по образовательным программам основного общего образования по желанию обучающегося и в случае поступления обучающегося на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования на конкурсной основе. При этом к такой государственной итоговой аттестации будут допускаться только лица, освоившие образовательные программы основного общего образования в полном объеме и окончившие 9-й или 10-й класс», ― говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что, согласно закону «Об образовании» от декабря 2012 года, все школьники по завершении девятого класса обязаны пройти ГИА вне зависимости от того, собираются они получить среднее профессиональное образование или доучиться в школе. При этом указывается, что девятиклассники недостаточно психологически подготовлены к сдаче экзаменов, а требования к ним с каждым годом ужесточаются.

Также подчеркивается, что ГИА становится барьером на пути в среднее профессиональное образование, а выпускники девятого класса, не сдавшие этот экзамен, получают справку об обучении установленного образца.

«Представляется, что именно добровольная сдача школьниками ГИА после 9-го класса будет являться своего рода тренировкой перед сдачей ЕГЭ, причем менее стрессовой для обучающихся», ― говорится в законопроекте.

При этом отмечается, что сдача экзаменов после девятого класса нужна только тем, кто собирается в техникумы и колледжи, так как в этих образовательных организациях проводится конкурсный отбор на основании полученных баллов.

2 марта был опубликован проект расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ) на текущий год. В 2021 году данный вид экзамена будут сдавать только выпускники, которые планируют поступать в вузы, остальные в своих школах сдадут только математику и русский язык.