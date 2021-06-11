В ГД внесли законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, запрещающий иностранным гражданам обращаться за услугами к суррогатным матерям в России. Документ опубликован в думской электронной базе в пятницу, 11 июня.

Соответствующие изменения предлагается внести в Семейный кодекс, а также в действующие законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об актах гражданского состояния», «О гражданстве Российской Федерации».

«Мы предлагаем прописать в законе, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина — гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям», — написал Толстой в Telegram.

Также предлагается детей, рожденных суррогатными матерями на территории России, наделить гражданством РФ по рождению в тех случаях, когда биологические родители являются иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Толстой подчеркнул, что Россия «остается инкубатором» для граждан, которые хотят купить ребенка. При этом самое ужасное, по мнению вице-спикера, в данной ситуации то, что отследить дальнейшую судьбу вывезенных за границу детей невозможно.

В январе группа депутатов ГД разработала законопроект, запрещающий иностранцам использовать услуги суррогатных матерей в России, в связи с чем услуги суррогатного материнства становятся доступными только для граждан РФ или лиц, имеющих вид на жительство в стране и состоящих в зарегистрированном браке, в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет.