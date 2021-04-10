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В ГД внесли законопроект о запрете дистанционного обучения в школах
10 апреля 2021, 02:40 • 46 • Политика
В Госдуму внесли законопроект о запрете дистанционного обучения в школах, соответствующий документ опубликован 9 апреля в электронной базе нижней палаты парламента.
Инициатором выступил сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков. Изменения вносятся в закон «Об образовании».
«Очевидно, что при применении дистанционной технологии обучения происходит фактическая подмена очной формы обучения очно-заочной или даже заочной. Дистанционное обучение перед экраном электронного устройства не может быть приравнено к обучению в помещении образовательной организации», — говорится в пояснительной записке проекта.
Таким образом, Бабаков предложил запретить данный вид образования при очном обучении по программам начального, основного и среднего общего образования. При этом отмечается, что такие требования будут применены в случае, если учреждение предоставляет услуги очного обучения.
Ранее 25 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что дистанционное обучение негативно влияет на здоровье детей — например, растет количество случаев развития близорукости у несовершеннолетних.
22 марта стало известно, что, согласно данным исследования, проведенного компанией Online Market Intelligence в январе, больше половины опрошенных детей в России (67%) отметили, что им больше нравятся занятия в школе, чем онлайн.
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