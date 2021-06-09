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В ГД внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов с запрещенными БАДами

09 июня 2021, 17:35  •  32 • Политика
Депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается во внесудебном порядке блокировать сайты с предложениями купить запрещенные биологически активные добавки (БАД). Документ опубликован в электронной базе документов нижней палаты парламента РФ.
Предлагается внести изменения в статью 13 ФЗ «О качестве и безопасности пищевой продукции» и статью 15-1 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Авторами законопроекта выступили депутаты от «Единой России» Сергей Неверов и Александр Петров.
Блокировка может быть предпринята «в отношении информации, содержащей предложение о торговле биологически активными добавками к пище, в том числе дистанционным способом, торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с настоящим федеральным законом».
Также речь идет о блокировке в Сети информации, содержащей предложение о торговле, в том числе дистанционным способом, БАДами, не прошедшими госрегистрацию.
3 июня замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил о том, что в программу маркировки в стране следующими войдут велосипеды, БАДы, упакованная питьевая вода и антисептики. С 1 июня в России обязательной стала маркировка молочных товаров — мороженого и сыров.
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