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В ГД внесли законопроект о ненормированном рабочем дне для руководства ФСБ

12 февраля 2021, 03:10  •  14 • Политика
Законопроект о ненормированном служебном дне для руководства ФСБ внесли в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в четверг, 11 февраля.
«Законопроектом устанавливается ненормированный служебный день для руководства органов Федеральной службы безопасности, а также предусматривается возможность его установления для иных категорий сотрудников», — говорится в пояснительной записке к проекту.
Сотрудникам, для которых установлен ненормированный служебный день, будет предоставляться ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью до 10 суток, уточняет агентство городских новостей «Москва».
Также отмечается, что принятие закона положительно скажется на реализации задач, возложенных на органы ФСБ.
Внесли законопроект на рассмотрение депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Дмитрий Савельев и Александр Хинштейн.
Для отдельных категорий сотрудников МВД, ФСО, ФСИН России законодательством Российской Федерации уже предусмотрена возможность установления ненормированного служебного дня, пишет REGNUM.
Ранее, 13 декабря 2020 года, первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев рассказал, что в ближайшее время в Трудовом кодексе будут отрегулированы нормы, касающиеся ненормированного рабочего дня и заключения срочных трудовых договоров.

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